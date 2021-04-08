台灣基進強力監督高市議會 藍籲監督市政綠提理性問政

目前在高雄市議會沒有議員席次的台灣基進，今天上午到高雄市議會宣布成立「高雄市議會監督小組」，喊出「議員太懈怠，基進來取代；議員不夠格，基進來改革」；擔任小組召集人的台灣基進新聞部副主任陳子瑜強調，如果目前檯面上的議員依舊把議會當成表演甚至是耍寶的舞台，台灣基進隨時準備好，用更專業的表現，取代這些失職議員。

對於台灣基進要監督議會，市議會國民黨團總召童燕珍表示，議會是要監督市政，希望台灣基進能和一起監督市政。民進黨團總召鄭光峰對台灣基進提到的「甲級動員」表示，甲動是在需要表決時動用，會造成對立，高雄市議會朝小野大，民進黨期團讓在野黨表達意見，傾聽在野聲音，大家理性問政，上次會期也在大家理性溝通的情況完成預算審查。

高雄市議會第五次定期大會今天開預備會議，陳子瑜、台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇、中央財務長張婷婷與基進成員到高雄市議會，批判高雄市議會在上個會期中，問政品質低落，亂刪預算、遲到早退，浪費人民公帑，因此基進成立議會監督小組監督議會。

陳子瑜、周則宇批判的議員都是國民黨籍，張婷婷認為民進黨雖是少數，但上個會期也未見發動甲級動員來捍衛市民權益，民進黨應該拿出決心，希望下個會期能看到更強力的監督。

今天批評的個別議員都是國民黨籍，但陳子瑜表示，不會用執政黨或在野黨來區分，不管執政黨或在野黨議員，只要表現失格，監督小組就會去糾錯，不會因立場相近就不會去揪出錯誤，當有議員的問政不合格時，都要用相同的標準來譴責。

明年高雄市議員將改選，台灣基進此時成立監督小組監督議會，是否與明年選舉有關？陳子瑜表示，基進是政黨，當然希望能代表高雄市民參政，參政的問題，基進從2014年到現在都有規畫，但2022的選舉，還待黨中央做最後的決定。