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台灣基進強力監督高市議會 藍籲監督市政綠提理性問政

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
台灣基進今天到高雄市議會門口宣布成立監督小組要監督高雄市議會。前左起：台灣基進中央財務長張婷婷、新聞部副主任陳子瑜、高雄黨部組織部主任周則宇。記者楊濡嘉／攝影
台灣基進今天到高雄市議會門口宣布成立監督小組要監督高雄市議會。前左起：台灣基進中央財務長張婷婷、新聞部副主任陳子瑜、高雄黨部組織部主任周則宇。記者楊濡嘉／攝影

目前在高雄市議會沒有議員席次的台灣基進，今天上午到高雄市議會宣布成立「高雄市議會監督小組」，喊出「議員太懈怠，基進來取代；議員不夠格，基進來改革」；擔任小組召集人的台灣基進新聞部副主任陳子瑜強調，如果目前檯面上的議員依舊把議會當成表演甚至是耍寶的舞台，台灣基進隨時準備好，用更專業的表現，取代這些失職議員。

對於台灣基進要監督議會，市議會國民黨團總召童燕珍表示，議會是要監督市政，希望台灣基進能和一起監督市政。民進黨團總召鄭光峰對台灣基進提到的「甲級動員」表示，甲動是在需要表決時動用，會造成對立，高雄市議會朝小野大，民進黨期團讓在野黨表達意見，傾聽在野聲音，大家理性問政，上次會期也在大家理性溝通的情況完成預算審查。

高雄市議會第五次定期大會今天開預備會議，陳子瑜、台灣基進高雄黨部組織部主任周則宇、中央財務長張婷婷與基進成員到高雄市議會，批判高雄市議會在上個會期中，問政品質低落，亂刪預算、遲到早退，浪費人民公帑，因此基進成立議會監督小組監督議會。

陳子瑜、周則宇批判的議員都是國民黨籍，張婷婷認為民進黨雖是少數，但上個會期也未見發動甲級動員來捍衛市民權益，民進黨應該拿出決心，希望下個會期能看到更強力的監督。

今天批評的個別議員都是國民黨籍，但陳子瑜表示，不會用執政黨或在野黨來區分，不管執政黨或在野黨議員，只要表現失格，監督小組就會去糾錯，不會因立場相近就不會去揪出錯誤，當有議員的問政不合格時，都要用相同的標準來譴責。

明年高雄市議員將改選，台灣基進此時成立監督小組監督議會，是否與明年選舉有關？陳子瑜表示，基進是政黨，當然希望能代表高雄市民參政，參政的問題，基進從2014年到現在都有規畫，但2022的選舉，還待黨中央做最後的決定。

高雄市 台灣基進 民進黨

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