高市養殖天然災害保險 漁友保費負擔降為1/4

高雄市政府為擴大保障養殖產業，今年度將提高保費補助，無論投保「降水型」或是「溫度型」的養殖天然災害保險，高雄市養殖漁民僅需負擔四分之一的保費。另110年度台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險也已獲農委會公告為保險商品，漁民即起到4月30日可到當地漁會投保，無加入漁會者則向當地農會投保。

高雄市海洋局表示，過去相關保費補助，是由高市府及漁業署各補助三分之一，漁民負擔三分之一。市長陳其邁為擴大漁民保障，指示提高保費補助，今年高雄市投保養殖戶僅需負擔25%。

此名，110年度「臺灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險」已受理投保，只要連續48小時累計雨量達520毫米以上就理賠，免查勘。受補助的投保養殖戶以領有高雄市核發的陸上魚塭養殖漁業登記證及完成當年度申報放養量者為對象；承保標的包括龍膽石斑、龍虎斑、青斑、鱸魚、虱目魚等。

新科海洋局長張漢雄表示，因應全球氣候變遷與極端氣候，海洋局近年全力推廣養殖漁業天然災害保險，今年更提高保費補助，表達對養殖產業的重視