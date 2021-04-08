高雄英迪格飯店今將二拍！底價逾23億元 命運未卜

李方集團因爆發財務危機，集團及創辦人資產已被處分一輪，其中高雄英迪格酒店今天將再進行第二拍，底價23億2792萬元，命運未卜。

李方酒店管理集團今天將進行第二拍的高雄英迪格酒店，基地面積383.27坪、為地上15層、地下3層的建物，鄰近高雄市中央公園，坐落在精華地段，上月4日以底價29億990萬元進行第一拍，結果流標，今天二拍底價下修至23億2792萬元。

據市場人士了解，2016年底開幕的高雄英迪格酒店，一拍底價近30億元，是繼2019年高雄「君鴻飯店」法拍案後，高雄史上底價第2高的飯店法拍案。因飯店拍價高，又有長達12年免付租金租約，一拍時無人投標流標。

英迪格市場傳播主任陸俋辰表示，目前高雄英迪格酒店的營運完全不受影響，且住房率還有到7、8成，且十分關注酒店的優惠資訊，運作如常。