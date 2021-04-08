屏東三大日音樂節 警方9日起交管 超強卡司期待破表

屏東縣政府打造的音樂品牌活動「屏東三大日音樂節」，將在4月9日至11日每晚7點到9點在屏東縣立體育館前草地熱鬧開唱，今年三大日超強卡司，有萬芳、Hebe田馥甄、人氣樂團滅火器等，民眾相當期待，屏東縣警察局9日開實施交管，且每天下午2點在舞台區清場，熱情粉絲勿提早占位，現場周邊嚴禁攤商，也請民眾做好防疫措施，戴口罩。

屏東縣府傳播暨國際事務處表示，第一天經典主題「經典回憶那年代」邀請情歌王子陳勢安、戴愛玲、萬芳、金智娟；第2天文青主題「文青悠遊練繾綣」有華語樂壇天后Hebe田馥甄、閻奕格、鼓鼓 呂思緯、李友廷與白安；第3天搖滾主題「搖滾熱血來朝拜」人氣樂團滅火器、告五人、婁峻碩及好樂團，卡司完整公布引起熱烈回響。

傳播暨國際事務處也提醒，今年疫情相對穩定，但仍要請大家觀賞表演期間做好防疫，出入口處安排工作人員測量體溫，請觀眾依現場指示配合測量體溫並戴口罩入場。

因應活動人潮眾多，第一天9日晚間視現場人潮，若人潮太多將進行仁愛路單邊（勝利東路至公園路向）封閉，僅開放單一出入口，在仁愛國小大門對面；而第二、三天（10日、11日）將在仁愛路搭設400吋大螢幕轉播，4月9日晚上10點起至4月12日清晨5點，屏東市仁愛路（勝利東路至公園路段）將封路，以利相關硬體搭設及拆卸，封路段的兩側出入口一處在仁愛路、勝利東路口，一處在屏女大門前，提醒用路人注意並提早規畫。

警方提醒，公園路、勝利路及仁愛路在活動期間為車多壅塞路段，請民眾配合勿在各路口上下車或臨停，以免影響車流動線，造成回堵，活動期間下午2點舞台區清場，請熱情的粉絲切勿提早占位。

警方提醒，周邊汽車停車場有中華路公有停車場、信義路公有停車場、成功路公有停車場、太平洋百貨停車場、環球百貨停車場、屏東夜市停車場等處，另自由路段、中正路段均有路邊停車格。請規畫共乘，並提早停放在外圍停車場。本活動場域禁止設攤，也請外縣市歌迷朋友善加利用大眾交通工具，耐心配合現場管制及疏導。