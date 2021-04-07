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高市突檢高風險工地發現7項缺失 開罰裁處停工

中央社 / 高雄7日電
高雄市副市長林欽榮今天率工務等單位稽查苓雅區1處15層樓以上高風險建築工地安全。圖/林欽榮臉書
高雄市副市長林欽榮今天率工務等單位稽查苓雅區1處15層樓以上高風險建築工地安全。圖/林欽榮臉書

為落實工地公安，高雄市副市長林欽榮今天率工務等單位稽查苓雅區1處15層樓以上高風險建築工地安全，發現開口護欄、施工架等7項不符規定，市府依法裁處停工1件、罰款14萬元。

高雄市政府市政會議6日通過「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，林欽榮展現市府貫徹工地安全決心，率工務及相關單位稽查苓雅區1處15層樓以上高風險建築工地安全。

稽查項目包括安全檢查、聘用職業安全衛生業務主管人員、勞工教育訓練、勞工上工前酒精測試及設置工地安全衛生設施等是否落實等。

稽查結果有開口護欄、吊料平台、施工架、鋼筋護套、腳趾板及插銷等7項不符規定，高雄市政府勞工局已依職業安全衛生法等規定裁處2件，包含停工1件，另罰款新台幣14萬元，並限期改善缺失，如未改善或改善後仍不符規定者，將依建築法及勞安規定裁處。

林欽榮指出，市府針對「加強工地公安」訂定業者自律、公私協力、政府加強稽查等3原則，並告誡工地絕不可讓小販進入並販賣具酒精性飲料或含酒精類藥液等，也責成衛生局要向工地及公會宣導。

林欽榮表示，工地若查獲違反藥事法規定，將依藥事法裁處新台幣3萬元以上200萬元以下罰鍰。

建築 高雄市 林欽榮

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