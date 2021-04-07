高雄環狀輕軌環差通過中央環評 拚2023年全線通車

高雄輕軌二階美術館、大順路段一度因爭議而停工，市府提優化方案，但環差未過關，市府補正資料，今天經環保署環評大會審查通過，捷運局表示將加速施工作業，朝2023年輕軌成圓目標邁進。市府承諾，輕軌融入美術館園區後，人行空間將以9.5米寬度、動線延續、多元步道及景觀融合等規畫方向，滿足園區民眾運動休閒需求。民眾關心樹木移植議題，將採就地保護、以站就樹、移植最少、現地移植等原則。

捷運局表示，這次環保署環評會審定的計畫內容變更，主要是美術館路原設計輕軌行經道路中央，但沿線居民異議，市府舉辦逾44場公聽說明會蒐集民意及20場專家學者會議，並多次與美術館、中華藝校及聯合醫院協調後，決議原路線興建及路型優化，變更項目包含加大轉彎半徑、輕軌路線（美術館路段）北移到美術園區內、美術館路維持雙向四車道、增設C21A站、增設中華藝校人行天橋、聯合醫院退縮帶設車站等。

捷運局也說，整體而言，這次環境差異提報項目，可降低噪音影響、滿足消防救災需求、維持道路交通服務水準，並提供中華藝校師生通行，優於之前環評核定內容。

率相關局處人員到環評會報告、說明的高雄市副祕書長王啟川表示，有關民眾常使用的美術館園區人行道空間，市府承諾未來輕軌融入美術館園區後，人行空間將以9.5米寬度、動線延續、多元步道及景觀融合等方向規畫，以滿足園區民眾運動休閒需求。

對於美術館路、大順路的樹木移植一事，捷運局強調採就地保護、以站就樹、移植最少、現地移植等原則，讓樹木受到最小影響，後續移植及修剪工作，將邀請嘉義大學森林暨自然資源學系教授詹明勳及高雄市政府公有樹木修剪維護諮詢會委員共同指導，讓樹木移植存活率提高、修剪維護工作更加完善。