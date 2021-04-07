全國第一大里水肥廠拆除辦都更 居民笑了

高雄市水肥處理廠位於左營區大中二路，附近福山里人口數激增為全國第一大里，社區居民不願與水肥廠當鄰居，於是99年1月關廠停止運作。環保局配合市府機20都更計畫，促進都市土地有計畫的開發再利用，委託工務局養工處辦理水肥廠舊有設施拆除工程。市長陳其邁今天主持左營機20公辦都更用地拆除開工典禮，水肥廠基地面積約9千平方公尺，將先整理為綠地讓民眾休憩，未來公辦都更再開發。

高雄市水肥處理場67年1月完工啟用，99年1月關廠，閒置了10餘年。拆除後續將由高市都發局起動公辦都更，結合隔壁養工處辦公區域共1.8公頃（機關用地機20），調整為住宅用地與綠色空間。

「機20是高雄蛋黃區的黃金地段。」陳其邁表示，希望透過公辦都更讓土地活絡使用，一來改善公共空間有公園綠地，也提供更多公共服務如日照、長照、托育、里民活動空間等，並規畫青年住宅，滿足地方需求，改造環境，市府同時可以分潤拿回大概36億充盈市庫，是一舉多得的都更案。

都發局長楊欽富表示，周邊已屬發展成熟住宅社區，交通便利近高鐵站及國道10號交流 道，面臨台1線民族路。生活機能方面，距榮總、HOLA及B&Q賣場車程5分鐘，且近高鐵及巨蛋商圈， 生活機能完善。目前會先拆除水肥處理廠無用設施，保留樹木並簡易植草，綠美化面積約5400平方公尺， 預計今年7月底開放供鄰近社區居民休憩使用。

環保局長張瑞琿表示，拆除工程內容包含構造物拆除工程、設備拆除工程、整地工程及簡易綠美化等，廠區既有樹木都予以保留。考量周邊路段交通量龐大，除工程車輛出入設有交維人員指揮交通外，每天拆除時間為上午9時至下午4時，以免影響周邊路段交通。