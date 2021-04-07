聽新聞
test
0:00 / 0:00
香蕉價格崩盤？ 屏東蕉農建議應建立警示價位
立委蘇震清今在立院經濟委員會質詢，香蕉價格持續下跌，3天前，產地每公斤批發價還有12元，今天跌到6元，低於生產成本，香蕉價格崩盤。屏東縣府農業處長鄭永裕說，香蕉價格在連假後2天產地價從每公斤15、16元，降到8到10元，主要是受到1月寒害影響，香蕉凍傷，有盤商用下蕉價格收購。
屏東縣香蕉農、藝隆農產公司負責人余致榮說，香蕉價格波動，這幾年都沒有什麼颱風，香蕉產量多，國內銷售量已固定，外銷雖然也有出，但仍追不到生產的量，香蕉寒害，裂果，只要冬天低於12度就容易產生裂果。
余致榮說，香蕉產期是一年都有，外銷主要3到6月為主，今年情況較特別，兩三年都沒有颱風，產量多沒有辦法消化，且農糧署都有在監控，香蕉問題都是量大價跌、量少價漲，建議政府應設定警示價位，這樣才不會一直發生低價情況，去化對農民來說只是「少虧」的方式。
高樹鄉農會組總幹事謝朝景說，香蕉價格產地價約在每公斤9、10元，他認為政府應該控制產量，當量超過內銷，能適時提醒，不然農民都都在「冒險、賭價格」，日本都可以做到產量警示，台灣卻還是不行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言