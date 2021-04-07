快訊

李義祥上銬狼狽現身 太魯閣號事故要角全在花檢問訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

水肥廠荒廢無用 高市推動公辦都更啟動土地再生

中央社 / 高雄7日電

位於左營大中二路的高市環保局水肥廠，因居民抵制，市府併同養護大隊土地推動「機20」公辦都更。市長陳其邁今天指出，活化荒廢土地並多元利用助於提升公共服務品質。

陳其邁今天出席「左營機20公辦都更」案水肥廠拆除開工典禮，他指出，水肥廠荒廢近20年，如今社區發展讓周邊已成為都市蛋黃區的菁華，土地活化可以改善及提升公共服務品質，也能導入長照、托育等多元服務，還能挹注市府地利等，公辦都更一舉數得。

都發局規劃機20公辦都更案，結合緊鄰工務局所屬養工處養護大隊辦公室，2處基地合併面積約1.8公頃；將把機關用地變更為住宅區，讓閒置或低度使用的公有土地整體規劃再開發，基地還保留廣場及綠地等，尤其要完善公共設施並增進公共利益。

依都發局規劃開發效益，將提供3萬坪住宅含青年宅、長照設施、健全道路系統等，估計可以吸引外部投資約新台幣50億元等。都發局將公開徵求參與公辦都更的實施者，讓荒廢無用土地透過活化有助帶動地方發展及加值地利。

水肥處理廠民國67年1月完工啟用，近年因附近福山里人口迅速成長，成為全國第一大里，社區居民不願與水肥廠比鄰而居，在99年1月10日關廠停止運作。

環保局為配合機20都更計畫，促進都市土地有計畫開發再利用，委託工務局養工處辦理水肥廠舊有設施拆除工程。舊有水肥廠基地面積約9000平方公尺，南側及東側分別鄰接大中二路及民族路，都是交通流量龐大路段；北側及西側分別鄰接大中二路56巷及中華電信北高雄營運處。

拆除工程內容包含構造物拆除工程、設備拆除工程、整地工程及簡易綠美化等，廠區既有樹木均予以保留，並考量周邊路段交通量龐大，除工程車輛出入設有交維人員指揮交通外，每天拆除時間為上午9時至下午4時，以免影響周邊路段交通。

水肥 都更 長照

延伸閱讀

橋科招商說明會 陳其邁保證用水用電沒問題

高雄特貿三招商 祭融資減稅優惠

影／高雄「特貿三」招商！打造全台最大5G AIoT試驗場域

促興達燃煤機組2025除役 陳其邁盼燃氣機組快興建

相關新聞

高雄大寮捷運主機廠社宅 明年動工

各縣市進入社宅擴張期，高雄大寮捷運主機廠社宅預計明年第一季動工，工期2年，將納入地方需求並補助弱勢家庭，市府昨天勘查。台...

又一個！屏東前議員潘淑真賄選判2年半棄保潛逃檢通緝

屏東縣民進黨籍縣議員潘淑真因違反選舉罷免法涉賄選案，判刑2年6月確定，屏東地檢署今年2月通知潘入獄服刑，但潘棄保潛逃，屏...

林園鳳芸宮媽祖海上巡香 首次駐駕高雄港為眾生祈福

四年一科的「林園鳳芸宮媽祖海上巡香」，今年由高雄市府與廟方共同籌辦。高雄市副市長史哲與市府團隊今天到林園鳳芸宮參拜，請示...

避免輕軌再被撞 市府將擴大路口設置防撞系統

高雄輕軌2016年通車以來，至發生26起車禍，多是因汽、機車違規闖入或轉彎，造成擦撞。高市府為防範未然，決定在既有4個「...

影／高雄鼓山魚市場整建活化！串聯駁二、棧二成為觀光廊道

高雄市長陳其邁今天視察鼓山魚市場整建活化工程，公布未來營運方向，整修老舊建築，預計7月動工，明年2月完工，帶動哈瑪星、哨...

共享電車進軍小琉球 共創低碳示範島

位於屏東外海的小琉球，一直是非常熱門的台灣外島熱門景點，每到假日經常有上萬人潮登島，遊客主要租用機車作為交通工具，也讓小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。