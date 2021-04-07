水肥廠荒廢無用 高市推動公辦都更啟動土地再生

位於左營大中二路的高市環保局水肥廠，因居民抵制，市府併同養護大隊土地推動「機20」公辦都更。市長陳其邁今天指出，活化荒廢土地並多元利用助於提升公共服務品質。

陳其邁今天出席「左營機20公辦都更」案水肥廠拆除開工典禮，他指出，水肥廠荒廢近20年，如今社區發展讓周邊已成為都市蛋黃區的菁華，土地活化可以改善及提升公共服務品質，也能導入長照、托育等多元服務，還能挹注市府地利等，公辦都更一舉數得。

都發局規劃機20公辦都更案，結合緊鄰工務局所屬養工處養護大隊辦公室，2處基地合併面積約1.8公頃；將把機關用地變更為住宅區，讓閒置或低度使用的公有土地整體規劃再開發，基地還保留廣場及綠地等，尤其要完善公共設施並增進公共利益。

依都發局規劃開發效益，將提供3萬坪住宅含青年宅、長照設施、健全道路系統等，估計可以吸引外部投資約新台幣50億元等。都發局將公開徵求參與公辦都更的實施者，讓荒廢無用土地透過活化有助帶動地方發展及加值地利。

水肥處理廠民國67年1月完工啟用，近年因附近福山里人口迅速成長，成為全國第一大里，社區居民不願與水肥廠比鄰而居，在99年1月10日關廠停止運作。

環保局為配合機20都更計畫，促進都市土地有計畫開發再利用，委託工務局養工處辦理水肥廠舊有設施拆除工程。舊有水肥廠基地面積約9000平方公尺，南側及東側分別鄰接大中二路及民族路，都是交通流量龐大路段；北側及西側分別鄰接大中二路56巷及中華電信北高雄營運處。

拆除工程內容包含構造物拆除工程、設備拆除工程、整地工程及簡易綠美化等，廠區既有樹木均予以保留，並考量周邊路段交通量龐大，除工程車輛出入設有交維人員指揮交通外，每天拆除時間為上午9時至下午4時，以免影響周邊路段交通。