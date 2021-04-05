快訊

太魯閣號乘客遭誤認工人！葉男欲出面臨時喊卡 女兒拒接電話

屏東台9線休旅車與工程車碰撞 4男2女1童受傷送醫

金門自衛隊閱兵表演陽翟重現 遊客反應熱烈

中央社 / 金門縣5日電

數十名已升級阿公阿嬤的早年金門自衛隊成員，清明連假期間在陽翟大街唱軍歌、踢正步，吸引大批遊客；有的遊客跟著唱和，，直說好感動。縣府觀光處表示，未來還將安排辦理。

陽翟大街是早期十萬大軍駐紮時的重要假日休閒去處，也是電影「軍中樂園」的主要場景地點，為重塑陽翟大街熱鬧榮景，縣政府邀請金門縣國慶閱兵自衛隊促進會成員來到這裡踢正步、唱軍歌，讓民眾和旅客深刻感受陽翟現在的魅力。

縣府觀光處表示，國慶閱兵團隊是早期赴總統府閱兵表演的金門代表，如今重現整齊軍容，齊唱軍歌震響陽翟，加上Pizza、飲料、大腸包小腸、油飯等餐車的聚集，陽翟街頭駐唱表演，清明連假熱鬧非凡。

陳姓教師得知自衛隊重現陽翟大街，帶了外師友人前來重溫當年透過電視轉播才看得到的畫面，尤其這些自衛隊員如今都已是阿公阿嬤，步伐還是這麼整齊、歌聲也是如此嘹亮，深受感動；聽到「我愛中華」、「勇士進行曲」等熟悉歌曲，陳姓教師更跟著高唱，仿佛回到昔日的軍訓課，覺得慷慨激昂。

在等待第二場演出時，本身是活動主角的自衛隊員反而爭相跑來和陳姓教師的外籍友人合影。來金門教美語的老師James和Alex說，看到這些長者踢正步、唱軍歌覺得好棒。

觀光處表示，自109年底起辦理「金沙陽翟-積不可獅」，啟動陽翟大街協同發展觀光計畫，以創新的「旅創」模式，藉由旅遊商機，讓地方創生，已逐漸形成帶狀旅遊，讓陽翟聚集各項元素，讓年輕人駐紮、青年創業、社區融入，多元呈現，並延續陽翟精神文化，未來縣府還將持續深耕，讓旅遊帶動地方發展。

觀光處科長蔡百里表示，自衛隊在清明連假期間每天表演兩場，民眾和旅客反應熱烈；觀光處不排除未來再邀請他們不定期演出。

自衛隊 金門 連假

延伸閱讀

金門快輪返航台中 縣府清明疏運任務完成

太魯閣號撞車效應 國5清明連假車潮增加近萬輛

金門霧散 候補多日旅客全疏運

影／國軍出動2架次C-130運輸機 協助載運金門鄉親返鄉

相關新聞

高雄美濃民宅下陷50公分 阿嬤抱怨晚上不敢睡

高雄市府水利局整治美濃湖大排，近日永安橋重建進行護岸工程，不料工人開挖導致鄰近5民宅地層下陷，地面產生數公分至50公分不...

影／屏東友善店家設中途小棧 「牛奶糖」找到新主人

「黑糖找家中！」屏東縣農業處推動犬貓絕育與認養，與屏東友善店家合作，打造「微笑浪浪中途小棧」，現階段有5家店家加入，包含...

送浪浪上學趣 訓犬師調教後浪犬認養率變高了

為提高收容所流浪犬認養率，各縣市政府絞盡腦汁，高雄市動物保護處今年持續與屏東大仁科技大學寵物照護暨美容系合作推動「送浪浪...

高雄YouBike2.0 4月起Line Pay Money也可租借

高雄YouBike2.0引進LinePay Money等多元付費方式，高雄市交通局表示，自4月起民眾可使用LinePay...

屏東縣辦未婚聯誼浪漫遊勝利星村 男生人數爆滿

屏東縣政府今年4月24日將辦未婚聯誼活動，地點選在勝利星村文創生活園區，消息一出後，男生報名人數爆滿逾70人，女性有22...

清明連假進入尾聲 屏東警方預估下午將有北返車潮

清明連假進入尾聲，南北必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路，由於昨天有部分遊客北返，今天上午尚未出現大量車潮，雙向車速也均能維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。