金門自衛隊閱兵表演陽翟重現 遊客反應熱烈

數十名已升級阿公阿嬤的早年金門自衛隊成員，清明連假期間在陽翟大街唱軍歌、踢正步，吸引大批遊客；有的遊客跟著唱和，，直說好感動。縣府觀光處表示，未來還將安排辦理。

陽翟大街是早期十萬大軍駐紮時的重要假日休閒去處，也是電影「軍中樂園」的主要場景地點，為重塑陽翟大街熱鬧榮景，縣政府邀請金門縣國慶閱兵自衛隊促進會成員來到這裡踢正步、唱軍歌，讓民眾和旅客深刻感受陽翟現在的魅力。

縣府觀光處表示，國慶閱兵團隊是早期赴總統府閱兵表演的金門代表，如今重現整齊軍容，齊唱軍歌震響陽翟，加上Pizza、飲料、大腸包小腸、油飯等餐車的聚集，陽翟街頭駐唱表演，清明連假熱鬧非凡。

陳姓教師得知自衛隊重現陽翟大街，帶了外師友人前來重溫當年透過電視轉播才看得到的畫面，尤其這些自衛隊員如今都已是阿公阿嬤，步伐還是這麼整齊、歌聲也是如此嘹亮，深受感動；聽到「我愛中華」、「勇士進行曲」等熟悉歌曲，陳姓教師更跟著高唱，仿佛回到昔日的軍訓課，覺得慷慨激昂。

在等待第二場演出時，本身是活動主角的自衛隊員反而爭相跑來和陳姓教師的外籍友人合影。來金門教美語的老師James和Alex說，看到這些長者踢正步、唱軍歌覺得好棒。

觀光處表示，自109年底起辦理「金沙陽翟-積不可獅」，啟動陽翟大街協同發展觀光計畫，以創新的「旅創」模式，藉由旅遊商機，讓地方創生，已逐漸形成帶狀旅遊，讓陽翟聚集各項元素，讓年輕人駐紮、青年創業、社區融入，多元呈現，並延續陽翟精神文化，未來縣府還將持續深耕，讓旅遊帶動地方發展。

觀光處科長蔡百里表示，自衛隊在清明連假期間每天表演兩場，民眾和旅客反應熱烈；觀光處不排除未來再邀請他們不定期演出。