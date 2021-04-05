海象不佳布袋澎湖海運停航 澎縣府加開2包機

清明連假最後一天，澎湖縣往返嘉義布袋航線船班今天受東北季風影響停航，澎湖縣政府緊急協調華信航空加開2班包機服務，疏運往返需求量較大的澎湖、高雄遊客。

澎湖縣府旅遊處副處長劉美凡表示，清明連假期間許多鄉親返鄉及旅客湧入澎湖旅遊，這兩天因海象不佳，布袋航線昨天提早輸運返台民眾，今天因風浪大海象不利海運船班靠岸，布袋航線停航，高雄臺華輪正常航行，空運航班則不受影響。