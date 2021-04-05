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海象不佳布袋澎湖海運停航 澎縣府加開2包機

聯合報 / 記者陳玫伶／澎湖即時報導
清明連假最後一天，澎湖往返嘉義布袋海運航班停航，回台民眾聚集澎湖機場。圖／澎湖縣政府提供
清明連假最後一天，澎湖往返嘉義布袋海運航班停航，回台民眾聚集澎湖機場。圖／澎湖縣政府提供

清明連假最後一天，澎湖縣往返嘉義布袋航線船班今天受東北季風影響停航，澎湖縣政府緊急協調華信航空加開2班包機服務，疏運往返需求量較大的澎湖、高雄遊客。

澎湖縣府旅遊處副處長劉美凡表示，清明連假期間許多鄉親返鄉及旅客湧入澎湖旅遊，這兩天因海象不佳，布袋航線昨天提早輸運返台民眾，今天因風浪大海象不利海運船班靠岸，布袋航線停航，高雄臺華輪正常航行，空運航班則不受影響。

劉美凡說，為此縣府協調啟動2班包機ATR，分別是下午2點AE335高雄到澎湖、下午3點10分AE336澎湖到高雄；下午4點40分AE337高雄到澎湖、晚上6點AE338澎湖到高雄，由澎湖機場現場100多位候補民眾優先購票，剩餘機位開放鄉親從華信航空開放相關售票平台購票，目前已陸續疏運完成。

清明連假最後一天，澎湖往返嘉義布袋海運航班停航，回台民眾聚集澎湖機場。圖／澎湖縣政府提供
清明連假最後一天，澎湖往返嘉義布袋海運航班停航，回台民眾聚集澎湖機場。圖／澎湖縣政府提供
清明連假最後一天，澎湖往返嘉義布袋海運航班停航，回台民眾聚集澎湖機場。圖／澎湖縣政府提供
清明連假最後一天，澎湖往返嘉義布袋海運航班停航，回台民眾聚集澎湖機場。圖／澎湖縣政府提供

澎湖 航線 華信

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