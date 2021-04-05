快訊

太魯閣號乘客遭誤認工人！葉男欲出面臨時喊卡 女兒拒接電話

屏東台9線休旅車與工程車碰撞 4男2女1童受傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄美濃民宅下陷50公分 阿嬤抱怨晚上不敢睡

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄美濃永安橋拆除重建，月初進行護岸工程導致5戶民宅（圖左）出現地層下陷災情。記者徐白櫻／攝影
高雄美濃永安橋拆除重建，月初進行護岸工程導致5戶民宅（圖左）出現地層下陷災情。記者徐白櫻／攝影

高雄市府水利局整治美濃湖大排，近日永安橋重建進行護岸工程，不料工人開挖導致鄰近5民宅地層下陷，地面產生數公分至50公分不等裂縫與高低差，其中一間菸樓傾斜搖搖欲墜，今天下午住戶向市長陳其邁抱怨害怕無法成眠。陳其邁表示，會要求技師公會盡快鑑定與補強，汛期來臨前完成。

美濃市區向來有排水不良問題，美濃湖排水常因宣洩不及導致泰安路、民生路等地嚴重淹水。市府爭取前瞻預算進行美濃排水渠道、美濃湖排水、泰順橋與永安橋等地整治與重建工程。舊永安橋位處排水渠道狹隘處，橋面高度也不足，今年年初拆除重建。

古姓、吳姓等5戶鄰近橋梁的居民發現，住家四周圍地面出現數公分不等裂縫，通報里長向市府反映。古姓住戶說，施工導致住家地層下陷50公分，菸樓立面傾斜且泥塊裸露塌陷，建物無法再用，家人害怕不安，擔心隨時可能倒塌。

今天下午，市長陳其邁會同水利局人員視察施工情況，簡報後進入住家勘災。水利局總工程司蔡易勳說，整治工程總經費9億元，重建永安橋可讓渠道寬度從15公尺拓寬至20公尺、橋面抬升90公分；工人開挖7公尺深發現地質脆弱，緊急原土回填後，調度水平支撐系統進行擋土牆加強，地質已經穩定，包商允諾負起修復責任。

陳其邁表示，希望美濃溪趁雨季來臨前加快清淤作業，開挖造成地層下陷，「對居民比較不好意思」，會拜託技師公會鑑定完進行補強，務必在雨季來臨前完成。

吳姓住家的菸樓因地層下陷而嚴重傾斜，住戶說地面落差達50公分。記者徐白櫻／攝影
吳姓住家的菸樓因地層下陷而嚴重傾斜，住戶說地面落差達50公分。記者徐白櫻／攝影
吳姓住家的菸樓因地層下陷而嚴重傾斜，地面落差達50公分，行走時必須抬腳跨越落差。記者徐白櫻／攝影
吳姓住家的菸樓因地層下陷而嚴重傾斜，地面落差達50公分，行走時必須抬腳跨越落差。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）下午勘查永安橋施工情況，瀰濃里長劉和昌（左一）建議市府要快點修復，讓里民安心過日子。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁（右二）下午勘查永安橋施工情況，瀰濃里長劉和昌（左一）建議市府要快點修復，讓里民安心過日子。記者徐白櫻／攝影

美濃 陳其邁 地層下陷

延伸閱讀

高雄反空汙遊行 數百人走上街

環團要求興達電廠即刻除役 經濟部：持續擴大減煤

反空汙遊行 陳其邁：要求興達電廠燃煤機組提早1年除役

太魯閣號事故 陳其邁：高雄做好準備、隨時支援

相關新聞

高雄美濃民宅下陷50公分 阿嬤抱怨晚上不敢睡

高雄市府水利局整治美濃湖大排，近日永安橋重建進行護岸工程，不料工人開挖導致鄰近5民宅地層下陷，地面產生數公分至50公分不...

影／屏東友善店家設中途小棧 「牛奶糖」找到新主人

「黑糖找家中！」屏東縣農業處推動犬貓絕育與認養，與屏東友善店家合作，打造「微笑浪浪中途小棧」，現階段有5家店家加入，包含...

送浪浪上學趣 訓犬師調教後浪犬認養率變高了

為提高收容所流浪犬認養率，各縣市政府絞盡腦汁，高雄市動物保護處今年持續與屏東大仁科技大學寵物照護暨美容系合作推動「送浪浪...

高雄YouBike2.0 4月起Line Pay Money也可租借

高雄YouBike2.0引進LinePay Money等多元付費方式，高雄市交通局表示，自4月起民眾可使用LinePay...

屏東縣辦未婚聯誼浪漫遊勝利星村 男生人數爆滿

屏東縣政府今年4月24日將辦未婚聯誼活動，地點選在勝利星村文創生活園區，消息一出後，男生報名人數爆滿逾70人，女性有22...

清明連假進入尾聲 屏東警方預估下午將有北返車潮

清明連假進入尾聲，南北必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路，由於昨天有部分遊客北返，今天上午尚未出現大量車潮，雙向車速也均能維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。