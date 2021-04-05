高雄美濃民宅下陷50公分 阿嬤抱怨晚上不敢睡

高雄市府水利局整治美濃湖大排，近日永安橋重建進行護岸工程，不料工人開挖導致鄰近5民宅地層下陷，地面產生數公分至50公分不等裂縫與高低差，其中一間菸樓傾斜搖搖欲墜，今天下午住戶向市長陳其邁抱怨害怕無法成眠。陳其邁表示，會要求技師公會盡快鑑定與補強，汛期來臨前完成。

美濃市區向來有排水不良問題，美濃湖排水常因宣洩不及導致泰安路、民生路等地嚴重淹水。市府爭取前瞻預算進行美濃排水渠道、美濃湖排水、泰順橋與永安橋等地整治與重建工程。舊永安橋位處排水渠道狹隘處，橋面高度也不足，今年年初拆除重建。

古姓、吳姓等5戶鄰近橋梁的居民發現，住家四周圍地面出現數公分不等裂縫，通報里長向市府反映。古姓住戶說，施工導致住家地層下陷50公分，菸樓立面傾斜且泥塊裸露塌陷，建物無法再用，家人害怕不安，擔心隨時可能倒塌。

今天下午，市長陳其邁會同水利局人員視察施工情況，簡報後進入住家勘災。水利局總工程司蔡易勳說，整治工程總經費9億元，重建永安橋可讓渠道寬度從15公尺拓寬至20公尺、橋面抬升90公分；工人開挖7公尺深發現地質脆弱，緊急原土回填後，調度水平支撐系統進行擋土牆加強，地質已經穩定，包商允諾負起修復責任。