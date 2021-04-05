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清明連假尾聲北返車潮湧現　枋寮警實施北上車道調撥

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
今天中午12時至下午1時，北上收假車潮已達每小時車流量已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥。圖／讀者提供
今天中午12時至下午1時，北上收假車潮已達每小時車流量已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥。圖／讀者提供

清明連假進入尾聲，南北必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路，今天下午北上車流，每小時已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施北上車道調撥。據昨晚返鄉車流紀錄，大約於晚上11時車潮才趨緩，枋寮分局則呼籲，用路人行經此處，應減速慢行，保持行車距離。

台一線與台17線，今天中午12時至13時，每小時車流量已達2000輛次以上，下午3時過後，每小時車流則超過2500輛次，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥，由南向一個車道，供北上車輛使用。

據昨天測得每小時北返車流統計，昨天下午1時許，車流就達每小時2000輛次，最高峰時段於下午4至5時，達每小時2809輛次，直到晚上11時過後，車潮才趨緩。枋寮分局呼籲，用路人行經此處，應減速慢行，保持行車距離。

今天中午12時至下午1時，北上收假車潮已達每小時車流量已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥。圖／讀者提供
今天中午12時至下午1時，北上收假車潮已達每小時車流量已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥。圖／讀者提供
今天中午12時至下午1時，北上收假車潮已達每小時車流量已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥。圖／讀者提供
今天中午12時至下午1時，北上收假車潮已達每小時車流量已達2000輛次以上，枋寮分局於下午4時開始實施車道調撥。圖／讀者提供

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