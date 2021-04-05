送浪浪上學趣 訓犬師調教後浪犬認養率變高了

為提高收容所流浪犬認養率，各縣市政府絞盡腦汁，高雄市動物保護處今年持續與屏東大仁科技大學寵物照護暨美容系合作推動「送浪浪上學趣」計畫，透過專業訓犬師調教，浪犬性情更聰明、行為穩定，大大提升民眾認養意願。

動保處指出，自106年起動保處與大仁科大合作推動流浪犬多元認養訓練計畫，迄今已訓練近100隻成犬，開發狗兒的學習潛能、適應力，經過學習訓練，狗兒性情溫和不過動，民眾認養率提高，有些穩定親人的犬隻成為學習輔助犬，或是人見人愛的公關犬。

認養人林先生說，本來想認養幼犬，在動保處臉書粉絲團「804狗力銀行」專區介紹經過行為訓練的成犬，有了不一樣的思考，考量成犬個性已趨穩定，不似幼犬躁動，在園區與牠互動相遇後覺得投緣，決定帶牠回家。

大仁科大寵物系主任郭瑞淑表示，收容所流浪犬大多缺少與人類互動經驗，服從性、穩定性有待加強，透過專業循序漸進行為矯正及社會化訓練，犬隻能聽從指令，學會坐下、趴下、牽繩隨行等基本動作。與動保處合作犬隻行為矯正計畫，不僅能協助收容所犬隻找到合適的認養人，也讓系上學生有練習訓犬機會，發揮所學。