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影／屏東友善店家設中途小棧 「牛奶糖」找到新主人

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
「三貓一家」屏東貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪，還有一隻約6個月大的「騷騷」。記者劉星君／攝影
「三貓一家」屏東貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪，還有一隻約6個月大的「騷騷」。記者劉星君／攝影

「黑糖找家中！」屏東縣農業處推動犬貓絕育與認養，與屏東友善店家合作，打造「微笑浪浪中途小棧」，現階段有5家店家加入，包含寵物餐廳、寵物旅館等，3月下旬推行至今，有5貓4犬成功媒合認養，狗狗「牛奶糖」在中途小棧不到一周就找到新主人。參與的「三貓一家」屏東貓咪旅館主人林薇說，中途小棧有助讓浪浪更社會化，也讓更多人認識浪浪。

微笑浪浪中途小棧發想，來自於屏東縣議員陳揚的建議，陳揚說，縣府願意執行，吸引友善店家響應，浪犬「牛奶糖」到中途小棧，不到一周就被認養找到新主人，讓他很感動，也有許多民眾獲悉，到店家用餐也看狗狗，以行動力挺店家。

屏東縣農業處指出，透過中途小棧管道，犬貓能被更多人看見，動保科同仁帶回浪浪後，會經由7至14天體內外驅蟲、絕育、植入晶片，才會到店家。

屏東市「三貓一家」旅館主人林薇說，3月開始與縣府合作，縣府提供飼料、貓砂等，認養民眾來看貓時，不會讓民眾馬上把貓帶走，會確認家庭狀況等飼養條件，也做後續追蹤，對第一次領養的飼主也會提供飼養建議。

走進屏東市寵物餐廳「麷咖啡」餐廳一角設置，中途小棧狗狗「黑糖」與店狗「美麥」法鬥犬當起室友，餐廳老闆魏政德說，「黑糖」的腳猶如穿上白色襪子，詢問度高，也會與客人互動，提供場域讓更多人認識浪浪。

農業處指出，目前有5處店家設置微笑浪浪中途小棧，包含早午餐店Amika X Picnicker、三貓一家、麷咖啡、屏東市寵物快樂旅館與犬屏東寵物用品百貨。

寵物餐廳麷咖啡在餐廳一角設置「微笑浪浪中途小棧」，狗狗「黑糖」詢問度高。記者劉星君／攝影
寵物餐廳麷咖啡在餐廳一角設置「微笑浪浪中途小棧」，狗狗「黑糖」詢問度高。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
屏東縣議員陳揚說，「牛奶糖」在中途小棧待不到一周就被認養，讓他很感動。圖／取自陳揚臉書
屏東縣議員陳揚說，「牛奶糖」在中途小棧待不到一周就被認養，讓他很感動。圖／取自陳揚臉書
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
寵物餐廳麷咖啡在餐廳一角設置「微笑浪浪中途小棧」，狗狗「黑糖」詢問度高。記者劉星君／攝影
寵物餐廳麷咖啡在餐廳一角設置「微笑浪浪中途小棧」，狗狗「黑糖」詢問度高。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影
「三貓一家」貓咪旅館有5隻貓咪待認養，有4隻是剛滿月的小貓咪。記者劉星君／攝影

屏東縣 寵物 認養

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