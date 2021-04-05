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蓄水兼防洪 阿公店水庫6月起空庫3個月

中央社 / 高雄5日電
阿公店水庫四面環山可以減緩風對於水面型光電的影響，同時周邊僅有軍營，較少民眾居住，所以可以比較好施作。能源局／提供
阿公店水庫四面環山可以減緩風對於水面型光電的影響，同時周邊僅有軍營，較少民眾居住，所以可以比較好施作。能源局／提供

面對異常極端氣候型態，不管是暴雨或抗旱治水都是重要施政計畫；現在高雄面臨減量、全天減壓供水問題，阿公店水庫兼具蓄洪、防洪，功能格外受重視。

阿公店水庫位處燕巢區小崗山東麓與岡山、田寮區交界處，為一座以防洪為主要標的，並兼具農業灌溉及公共給水的多目標水庫，水源來自阿公店溪、高屏溪支流，以及越域引水的旗山溪。

水庫民國35年動工、42年竣工，迄今使用近80年；大壩長2380公尺、高31公尺，滿水位標高37公尺，集水區面積約31.87立方公里，兼具防災、灌溉1200公頃、每日給水8萬立方公尺的功能。

但由於水庫集水區含大量青灰泥岩，質地鬆軟吸水易化，民國80年代淤積率曾達71%，水庫有效容量銳減至590萬立方公尺，至使在89年3月騰空更新，進行庫底疏浚，才能在94年恢復蓄水；完工後有效蓄水量約1837萬立方公尺。

依水利署南區水資源局數據，阿公店水庫設計容量為2050萬立方公尺。但隨著每年降雨沖刷，水庫淤積嚴重，目前有效庫容量是1526萬噸。為確保蓄水容量，南水局每年清淤，同時因應汛期，固定6月至9月10日空庫，做為防洪滯洪及排沙期。

有關阿公店水庫沈積物去化困難，導致淤積問題，南區水資源局副局長鄒漢貴就指出，因為阿公店溪集旺來溪、濁水溪，降雨沖刷匯流造成淤積，平均過往每年都需清運淤泥約6萬立方公尺。

為解決水庫淤泥問題，阿公店水庫是全台第一座採「空庫防淤」設計的水庫，主要藉由改變蓄水方式，水庫汛期維持空庫不蓄水狀態，讓雨水攜砂濁流儘速過庫，減少泥砂淤積水庫內，並於汛期後越域引水，從旗山溪引水入庫。

鄒漢貴告訴中央社記者，以4月1日為例，阿公店水庫的庫容量458萬噸，因應「空庫期」將屆，南水局在調度水資源時，會更彈性地先排空阿公店水庫，以利6月起維持水庫空庫。

面臨持續乾旱不雨，台灣遭遇56年來嚴重旱災，阿公店水庫乾涸土壤裸露龜裂；但水利署希望將危機化為轉機，南水局找來陸軍八軍團合作，希望藉國軍弟兄一臂之力，把握旱季協助清淤。

南水局表示，轄下5座水庫目前清淤超過170萬立方公尺，並以590萬立方公尺為今年清淤目標。在國軍幫助下，預計從3月29日至6月中，清運阿公店水庫2萬立方公尺淤泥，協助增加3成以上去化量，盼增加水庫備援蓄水量。

水庫 水資源 國軍

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