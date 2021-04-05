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高雄YouBike2.0 4月起Line Pay Money也可租借

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高雄YouBike2.0引進LinePay Money等多元付費方式，高雄市交通局表示，自4月起民眾可使用LinePay Money租借高雄YouBike2.0公共自行車，使用更便利。

交通局表示，市府與微笑單車團隊在半年多時間，已於各交通節點、學校、商圈等處，完成設置超過897處YouBike2.0場站，提供8660輛公共自行車為市民服務，已累計超過774萬使用人次，目前註冊會員票卡數超過52萬。

交通局分析，平日騎乘主要為通勤、通學等，周末則是觀光休閒使用高峰，未來將持續加密設置公共自行車租賃站。

交通局指出，為落實使用者付費及鼓勵使用大眾運輸，高雄YouBike 2.0自4月起前30分鐘市府補貼5元，民眾自付5元，使用一卡通轉乘大眾運輸有轉乘優惠。

另外，使用一卡通電子票證雙向轉乘公共自行車與捷運、輕軌、公車、渡輪及台鐵(單向：台鐵轉乘YouBike)等任一運具，依據各票種實施雙向轉乘優惠，每人次原則額外補貼轉乘運具票價5元。使用MeNGo定期票可無限次數前30分鐘免費。

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