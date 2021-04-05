屏東縣辦未婚聯誼浪漫遊勝利星村 男生人數爆滿

屏東縣政府今年4月24日將辦未婚聯誼活動，地點選在勝利星村文創生活園區，消息一出後，男生報名人數爆滿逾70人，女性有22人，還有70多歲媽媽跑到縣府辦公室，希望能幫在外地工作的兒子報名參加，希望兒子能娶屏東女孩，但因為要尊重當事人意願，縣府人員將相關活動訊息提供給這名媽媽參考。

屏東縣府今年度上半年舉辦未婚聯誼活動，地點選在屏東勝利星村文創生活園區，帶領男女雙方走訪勝利星村，下午舉行桌遊等小遊戲，預計參加人數共40人，男女人數各半。

今年3月訊息一出，目前接獲男性逾70人報名，女性有22人，活動報名到4月12日止，採郵寄報名。縣府辦未婚聯誼，參加對象，中央各部會、各縣市政府（含所屬機關學校等）、各縣市議會與國（公）營事業機構等機關編制內單身公教職員與約聘僱人員。

屏東縣政府人事處指出，去年下半年有舉辦一場，效果還不錯，今年消息一出，目前收到男生報名有逾70人，女性有22人，男生有從高雄跨縣市報名，由於男性人數爆滿，錄取參加人員會由主辦單位核定通知。

人事處說，未婚聯誼活動訊息一出，有一名屏東市70多歲媽媽跑到縣府辦公室，希望邀請在外地工作的兒子報名參加，希望兒子能娶屏東女孩，也激勵兒子可以調回屏東工作。

縣府人員對這名媽媽說，可將相關訊息轉給兒子參考，還是徵詢當事人意願，報名要提供身分證正反面影本等相關資料。