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清明連假進入尾聲 屏東警方預估下午將有北返車潮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
北南兩地必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路段，今天上午車流量少，上午8至9時每小時車流約1000多輛次，並未出現明顯車潮。圖／民眾提供
北南兩地必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路段，今天上午車流量少，上午8至9時每小時車流約1000多輛次，並未出現明顯車潮。圖／民眾提供

清明連假進入尾聲，南北必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路，由於昨天有部分遊客北返，今天上午尚未出現大量車潮，雙向車速也均能維持在時速70公里左右，各景區、路段也大致順暢，警方據以往經驗，今天仍會出現北返車潮，預計中午過後，部分路段可能會有收假車潮，警方也會視路況，規畫調撥車道因應。

目前往返北南兩地必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路段，今天上午車流量少，上午8至9時每小時車流約1000多輛次，並未出現明顯車潮，車速均能維持在時速70公里左右。

警方據以往經驗，北上大約在中午過後，車流可能突破每小時2000輛次，約在下午2時許，可能來到收假車潮的高峰。警方也會視路況，進行彈性調整，規畫調撥車道因應。

北南兩地必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路段，今天上午車流量少，上午8至9時每小時車流約1000多輛次，並未出現明顯車潮。圖／民眾提供
北南兩地必經台一線屏鵝公路枋寮水底寮路段，今天上午車流量少，上午8至9時每小時車流約1000多輛次，並未出現明顯車潮。圖／民眾提供

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