全台第一鮪 僅饗賓餐旅旗下兩家「旭集」餐廳吃得到

重達193.4公斤的2021屏東「第一鮪」拍賣，由桃園起家的「饗賓餐旅事業」以每公斤1萬元歷史新價標下，僅旗下日式百匯「旭集和食集錦」高雄義享店與台北信義店客人吃得到！

饗賓餐旅事業今年3月進駐高雄義享天地開設頂級日式料理「旭集和食集錦」分店，總經理陳毅航即宣示採用在地食材的「饗賓想在地計畫」，這次逢一年一度「屏東黑鮪魚文化觀光季」，重金搶標全台第一鮪，獨家提供旗下日式料理百匯賓客享用。

「饗賓」70年代由桃園「福利川菜餐廳」起家，2001年起轉型為饗食天堂自助百匯，發展為多品牌餐飲集團，其中「旭集」 全台共2家分店，是以日本料理為主軸的BUFFET，訴求高端消費市場。