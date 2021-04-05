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全台第一鮪 僅饗賓餐旅旗下兩家「旭集」餐廳吃得到

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
「饗賓餐旅事業」以每公斤1萬元歷史新價標下，僅旗下日式百匯「旭集和食集錦」高雄義享店與台北信義店客人吃得到！圖／饗賓餐旅事業提供
「饗賓餐旅事業」以每公斤1萬元歷史新價標下，僅旗下日式百匯「旭集和食集錦」高雄義享店與台北信義店客人吃得到！圖／饗賓餐旅事業提供

重達193.4公斤的2021屏東「第一鮪」拍賣，由桃園起家的「饗賓餐旅事業」以每公斤1萬元歷史新價標下，僅旗下日式百匯「旭集和食集錦」高雄義享店與台北信義店客人吃得到！

饗賓餐旅事業今年3月進駐高雄義享天地開設頂級日式料理「旭集和食集錦」分店，總經理陳毅航即宣示採用在地食材的「饗賓想在地計畫」，這次逢一年一度「屏東黑鮪魚文化觀光季」，重金搶標全台第一鮪，獨家提供旗下日式料理百匯賓客享用。

「饗賓」70年代由桃園「福利川菜餐廳」起家，2001年起轉型為饗食天堂自助百匯，發展為多品牌餐飲集團，其中「旭集」 全台共2家分店，是以日本料理為主軸的BUFFET，訴求高端消費市場。

今年旭集高雄義享店開張，占地585坪，菜色高CP值，最貴時段要價破2000元，但訂位己滿到5月底，更掀起高雄市區「吃到飽」市場戰雲，近期再推出獨享的「黑鮪魚」，勢將與在地漢來飯店海港餐廳，聯上大飯店帕里巴黎自助餐在市場上一爭高下。

饗賓餐旅事業今年３月揮軍高雄，在義享天地Ａ館開設旗下第二家「旭集」日式百匯分店。圖／饗賓餐旅事業提供
饗賓餐旅事業今年３月揮軍高雄，在義享天地Ａ館開設旗下第二家「旭集」日式百匯分店。圖／饗賓餐旅事業提供

屏東 黑鮪魚 日本料理

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