感動！萬丹萬惠宮20年來發起捐血捐3萬5千多袋血

300多年歷史的屏東縣萬丹鄉萬惠宮，連20年舉辦捐血，累計共捐出3萬5509袋血，當年發起人有時任主委的黃偉評、常務監事陳力榜與總幹事蔡聯慶，蔡聯慶今年1月接任萬惠宮主委，獲全體幹部同意，擴大舉辦捐血；82歲的蔡聯慶說，當年擔任總幹事發起捐血，是因為年輕時，他看到貧苦家庭重病，為買血舉家心力焦瘁，當上總幹事後發起捐血，沒想到，捐血活動一口氣持續20年。

為表達對捐血人的感謝，昨在萬惠宮捐血250C.C.獲得廟方致贈5公斤白米，如捐血500 C.C.，則贈送10公斤白米，昨天萬惠宮號召下，共捐出1105袋血。蔡聯慶呼籲信眾，多鼓勵家中年輕人踴躍捐血，因捐血有年齡限制，必須17歲以上且65歲以下，更多年輕人捐血，守護南台灣。

為表達對萬惠宮的感謝，高雄捐血中心代表鐘詠松強調，萬惠宮2015年創下捐血1448袋紀錄，是南台灣少數可當日破千袋的單位，同時，連續20年守護高屏澎東四個縣市的鄉親，讓人感佩廟方的善念與毅力。

策展人黃耀寬強調，萬惠宮發動捐血20年是善意的佈施，人人都能是媽祖婆，人人都能化身為別人的祝福，呼籲年輕世代踴躍響應捐血，將守護家鄉的責任傳承下去。

昨天在主委蔡聯慶帶領下，管理委員會全體幹部向媽祖稟報，萬惠宮這20年來捐血的努力，更在幹部群的合力下，將要致贈給捐血人的白米過香爐，象徵媽祖的祝福，分送給這些有能力幫助別人的捐血人。