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福田樹木保育基金會最美校樹選拔 將送老樹養護金

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
福田樹木保育基金會舉辦「全國最美校樹選拔」活動，徵選樹勢及人情皆美的校樹，自4月1日起至5月31日受理申請，彰化縣三條國小的大榕樹也曾入選最美校樹有「小國泰樹」之稱。圖／福田樹木保育基金會提供
福田樹木保育基金會舉辦「全國最美校樹選拔」活動，徵選樹勢及人情皆美的校樹，自4月1日起至5月31日受理申請，彰化縣三條國小的大榕樹也曾入選最美校樹有「小國泰樹」之稱。圖／福田樹木保育基金會提供

福田樹木保育基金會舉辦「全國最美校樹選拔」活動，徵選樹勢及人情皆美的校樹，自4月1日起至5月31日受理申請，今年將選出特優三名、優等二名，分別致贈5萬元及2萬元老樹養護金，並出版專刊。

福田樹木保育基金會表示，自2014年起舉辦「全國最美校樹選拔」活動，已有近50棵樹勢與人情兼美的校樹得獎，彰化縣有三條國小大榕樹得獎有「小國泰樹」之稱，而高雄市楠梓國小的大榕樹「翡翠精靈」除了樹形美，課程規劃及鄰里互動也豐富，加上積極的健康管理，是符合評選指標的代表。

宜蘭縣澳花國小的老樟樹是泰雅族傳說的主角，校方結合傳統習俗發展出「樟樹下的童年」系列校本課程，並配合社區辦理祖靈祭，大樟樹讓學校與社區緊密串連；台東縣忠孝國小老黑松據說是台11線上最美的松樹，是樹勢最美的代表；高雄市嘉興國小為了給樹木良好環境生長截斷跑道，形成全國唯一的U字形跑道，樹勢與人情皆美；高雄市後勁國小的老樟樹生重病，全校耗費多年齊心搶救，總算讓老樟樹回復生機，是最美的生命教育。

福田樹木保育基金會希望透過「全國最美校樹選拔」的活動，找回人與樹的情感流動，並鼓勵學校推動生命教育，由愛身邊的一草一木做起，不只校樹很美，人心更美，詳細活動資訊請參閱基金會官網www.futien.org.tw，或臉書粉絲專頁。

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