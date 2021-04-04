高雄反空汙 各黨紛提建議籲改善

環團今在高雄發起反空汙遊行，台灣基進今也向高市府提出「抗汙三帖藥」作為高雄空汙改善政策建議，包括區域電網平衡、產業與交通轉型等，時力議員林于凱也提出大社工業區降編、改善高雄港空汙等建議，藍綠議員也促改善南電北送情形。高市府表示，高市府會更努力積極推動防治空汙政策。

台灣基進今在高雄黨部召開記者會，針對高雄空汙問題，向市府提出「抗汙三帖藥」作為高雄空汙改善政策建議。財務長張婷婷表示，南電北送的重點是「區域電網平衡」議題，高雄擁有三座發電廠，近年雖持續轉型成天然氣，但一直是供給其他縣市多於自用的「淨輸出」狀態，不只影響南部空氣品質，長距離調度也會使大停電機率增加造成全台電網安全問題。

張婷婷表示，為避免單一依賴，落實區域平衡，第一帖藥即是呼籲市府應向中央要求北部也要增加區域電網，勿讓南部獨自承受發電重擔。

高雄黨部組織部主任周則宇指出，第二帖藥即為「產業與交通轉型」，建議市府「減少碳排」與「捕捉碳排」雙管齊下，如改善高雄厝條例鼓勵使用可捕捉碳的綠建材，在城市開發中要求廠商要有種樹配套措施，在交通方面以可計算、減碳的大眾運輸為主。

周則宇說，第三帖藥則是「鼓勵產業綠升級」，高雄需加速南部大眾運輸投資、綠化、產業升級等區域性補償政策。建議市府可透過以市場誘因代替限制的方式，研擬鼓勵企業改善製程的獎勵方案，利用租稅優惠方式吸引綠色產業設廠，從本質上平衡南北發展。

時代力量市議員林于凱表示，今天是高雄反空汙遊行，時代力量今年也不缺席，他並提出幾點接下來應該要務實面對的問題，包括大社工業區降編轉型訂出明確時程，改善高雄港空汙、推動入港船舶強制低硫油的使用，降低洩漏的有機揮發氣體、促設備元件檢測更精準，及增加空汙季室內運動空間等。

國民黨市議員黃柏霖說，因為政策偏頗問題，興達電廠等電廠在高雄，卻要南電北送，又發展重工業、重汙染產業，空氣品質怎麼可能會好？建議要有產業發展新布局，如引進高科技新產業等，讓高雄產業轉型，漸擺脫重工業汙染。

民進黨市議員簡煥宗說，除了境外汙染源，高雄南電北送也是個需改善的議題，高雄有大林、興達等電廠，不該南電北送，汙染讓南部承擔。期待市府跟中央攜手逐步改善南電北送的狀況。

高市府表示，高市府自市長陳其邁上任以來，積極推動減碳政策。除了加速推動工業鍋爐更新，全面淘汰燃媒鍋爐。也主動拜會國營事業，要求加速改善燃媒機組運作。同時也邀請民間環保團體、專家學者參加空汙防制會議，共同監督推動空汙防制策略。市府會更努力積極推動防治空汙政策，以期達成「綠能、反核、減碳」的國家環境、能源目標，維護高雄市民健康安全。