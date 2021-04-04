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反空汙遊行兒童節登場 高雄空品今「橘色提醒」

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
南部反空汙大聯盟等公民團體選在今天兒童節發起反空汙遊行，要求公部門對改善空品提出對策。本報資料照片
南部反空汙大聯盟等公民團體選在今天兒童節發起反空汙遊行，要求公部門對改善空品提出對策。本報資料照片

南部反空汙大聯盟等公民團體選在今天兒童節發起反空汙遊行，邀搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政等人將聲援，預計有上千民眾上街，下午1點遊行隊伍出發，路線從市府走到行政院南部聯合服務中心。

高雄市今天戶外空氣品質為「局部橘色提醒」，目前空品監測結果顯示，受到東北風增強影響，帶來少量境外汙染，整體西半部空氣品質有轉差，東北風增強，同時帶動西半部累積的少量境內汙染逐步南下，今天空氣品質是4天清明連假中，相對較差的一天。

高雄市環保局「空品報你知」觀測，由於東北風較為淺薄，淺前緣帶有較高的濕度，使大氣條件容易起霧，也讓西半部空氣品質較容易轉差。

今天全天受東北風吹拂，擴散條件較差，汙染物較難擴散，上風處汙染也同步移入狀態下，空氣品質為「橘色提醒」，尤其上半天空品較差。今天天氣為多雲到晴，中午暖熱，但涼空氣南下，早晚稍有轉涼。上半天建議減少戶外劇烈運動，下半天視空品改善酌量增加。

空氣品質 高雄市 大潭藻礁

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