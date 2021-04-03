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一開頭燈人間悲劇映入眼 太魯閣號現場搜救員：救到救不到為止

暌違兩年高雄春天藝術節復辦 首場上映「馴龍高手1」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高市春天藝術節草地音樂會復辦，不同以往的是，開演前全員先替台鐵車禍罹患者致哀。圖／高雄市文化局提供
高市春天藝術節草地音樂會復辦，不同以往的是，開演前全員先替台鐵車禍罹患者致哀。圖／高雄市文化局提供

暌違兩年，高雄「春天藝術節」草地音樂會今晚復辦，適逢兒童節，首場獻給大小朋友們最喜愛的全版動畫電影「馴龍高手1」。有別以往，觀眾需配合防疫全程戴口罩，且不得野餐，節目開演前也全體起立，為台鐵憾事默哀1分鐘。

2009年起，高雄市文化局舉辦第一場沒有椅子的音樂會，大家在微風星光燦爛的草坡上體驗交響樂，「草地音樂會」頓時成為全台爭相仿效的音樂會模式；今年高雄舉辦第13屆草地音樂會，但防疫嚴謹，讓去年因疫情取消演出的草地音樂會順利重返高雄美術館草坡。

文化局表示，高雄春天藝術節累積許多忠誠粉絲，草地音樂會更受擴大觀眾群支持，今年基於防疫，雖不能像往常自在野餐，仍吸引許多人揪團參加。

今晚在楊智欽指揮高雄市交響樂團之下演出的「馴龍高手」第一集，是2010年由夢工廠動畫製作的冒險動畫鉅片，幽默的情節加上超萌珍稀的夜煞「沒牙」（Toothless）首度現身，讓觀眾在大呼過癮。

「馴龍高手」劇情幽默，噴火、翱翔天際等動畫技術更讓人印象深刻，第一集上映首周就拿下北美票房冠軍，2014、2019分別推出續集及最終章，這齣電影極具共鳴，是齣陪伴大家成長的勵志動畫強片。

音樂會 動畫 文化局

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