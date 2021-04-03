影／國軍出動2架次C-130運輸機 協助載運金門鄉親返鄉

連日來天公不作美、霧鎖金門，台金空中航線大亂，今日天氣好轉，包括縣府、立委陳玉珍團隊，除了協調航空公司開加班機與放大機型外，也啟動C計畫，商請國軍加入疏運行列，協調國防部加派C-130軍機協助疏運，今天共飛航2架次，每架次載運70人，讓候補多日的鄉親能順利返鄉。

今日金門的天空很忙碌，一整天下來，共飛航59架次，約是以往3家航空公司的運輸量。金門航空站主任洪念慈表示，今日原表訂飛航48航班，因應連日來滯留在金門旅客，再加開11航班及放大機型1航班，總計疏運5500多位乘客，幾乎每10至20分鐘，就有一架飛機起降，相當忙碌，且班機都班班客滿，航空公司人員都相當辛苦，不少人都忙到沒空吃飯。

洪念慈指出，金門的候補櫃檯在14點現場就已無往台北及台中候補旅客，至16點止已無往高雄候補旅客，後續各航線除台南外，均尚有空位，往台灣旅客今天已全部完成疏運。

下午3點許，滿載70位鄉親旅客返金的C-130軍用運輸機順利落地，邁出艙門的那一刻，不少鄉親臉上都露出了笑容，直說「回到家的感覺真好！」，包括秘書長陳朝金與縣府觀光處長丁健剛、金門航空站主任洪念慈等人都前往接機，歡迎鄉親返鄉。