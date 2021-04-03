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高農雄讚嘉年華打頭陣 蓮池物產市集今年將辦16場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，展售各式特色農特產。記者王昭月／攝影
高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，展售各式特色農特產。記者王昭月／攝影

高雄蓮池潭物產市集今天啟動，即起每月第2周及重點節慶共將舉辦16場，首場趁著清明連假打出「高農雄讚嘉年華」，現場30個攤位展售各式特色農產，好鄰居南區兒童之家小朋友也到場在迷你菜園一起種菜，現場熱鬧滾滾。高市農業局更預告，已邀到吳寶春、簡天才兩位知位名廚進行廚藝教學，讓「高雄物產館」更具亮點。

高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，由WOOVELY WOOLALA小女生團體，以動感十足的舞蹈走秀，展示大樹金鑽鳳梨，為物產市集揭開序幕。另因應兒童節，現場除搬來氣墊遊具，還讓小朋友體驗手作鳳梨豆瓣醬、玩鳳梨套圈圈，趣味十足。

高雄市政府副秘書長郭添貴說，高雄物產館今年邁入第9年，供應的農漁產品向來大受好評，即起除館內物產外，館外也辦市集，展售各地「尚青」的當令特色農產。另也獲世界冠軍麵包師傅吳寶春及法式料理名廚簡天才兩人加持，加入廚藝教室學陣容，家庭主婦、大小朋友都能前來學廚藝。

農業局代理局長王正一希望這場高農雄讚嘉年華活動，能一舉點亮「高雄物產館」招牌。他表示，物產市集今年將辦16場，每月第2周並搭配重要節慶推出，民眾可趁的疫情趨緩出門走走。

明天高雄物館廚藝教室，率先邀請高雄唯一滇緬料理主廚朱秀英指導「滇緬鳳梨炒飯」及「滇緬蕃茄辣椒醬」，將使用高雄147米及大樹金鑽鳳梨等在地食材，大家不用出國也能以味蕾感受滇緬風情。農業局請熱愛廚藝的民眾，隨時關注吳寶春、簡天才兩位名廚「登場」的動態，可上高雄Super Go-高雄市政府農業局」官方臉書，掌握第一手訊息。

高雄市副祕書長郭添貴預告，蓮池潭物產市集今年將辦16場，吳寶春及簡天才兩位師傅也將加入廚藝教室講師陣容。記者王昭月／攝影
高雄市副祕書長郭添貴預告，蓮池潭物產市集今年將辦16場，吳寶春及簡天才兩位師傅也將加入廚藝教室講師陣容。記者王昭月／攝影
高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，小朋友爭相排隊索取造型汽球。記者王昭月／翻攝
高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，小朋友爭相排隊索取造型汽球。記者王昭月／翻攝
高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，由WOOVELY WOOLALA小女生團體，以動感十足的舞蹈走秀，展示大樹金鑽鳳梨，為物產市集揭開序幕。記者王昭月／攝影
高農雄讚嘉年華活動今在高雄物產館登場，由WOOVELY WOOLALA小女生團體，以動感十足的舞蹈走秀，展示大樹金鑽鳳梨，為物產市集揭開序幕。記者王昭月／攝影

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