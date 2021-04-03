高雄試辦公墓區集中送燒紙錢有成效 選擇樹葬近1400人

今年清明節之前，高雄市部分公墓區發生火災，市政府民政局殯葬管理處從消防單位處得知可能與燒紙錢有關，因此，今年清明節即首次在5個公墓區試辦紙錢集中焚燒，試辦之後，民眾配合度高，殯葬管理處評估明年擴大辦理。

殯葬管理處長石慶豐說，民間掃墓有在墓園燒紙錢的習俗，客家族群還會放鞭炮，今年久旱不雨，清明節之前即有公墓區發生火災，消防單位調查之後認為可能與提早掃墓的民眾燒錢之後未把灰燼澆熄有關，所以面對清明掃墓潮，殯管處比照納骨塔區集中燒紙錢的做法，先在鳳山拷潭、茄萣、六龜、甲仙、燕巢深水等公墓區試辦，請掃墓的民眾把紙錢集中在一起，殯管處再派員載送到焚化廠一起焚燒。

鳳山拷潭公墓區和納骨塔區在一起，到納骨塔區祭拜先人的民眾已習慣把紙錢送到集中區，但許多掃墓的人不知道今年的新做法，有人按過往方式要在墓區燒紙錢，殯管處人員趕忙上前說明，掃墓民眾多能配合。

高雄市有161處公墓，今年只在5個公墓區試辦，殯管處打算明年清明節擴大辦理。

進入納骨塔區祭拜的民眾，都要在入口處接受量額溫、噴乾洗手液和登記的防疫措施，民眾也多配合，

高雄市除了有公墓與納骨塔，另設可容2640個位子的樹葬區。石慶豐表示，11年前剛設樹葬區時，全年只有7個申請案，之後逐年增加，到去年底總計有1389個，選擇樹葬的以「五年級」及以後的人較多，可見愈來愈多人有與長輩不一樣的生死觀。