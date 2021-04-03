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清明連假小琉球登島人數破萬 往返船班持續加開
清明連假除大批遊客湧入恆春半島，離島小琉球昨天也超過萬人登島，且一早就出現乘船人潮，船運公司也因應人潮加開船班。初估昨天約有1萬2000人登島，船運業者指出，今天人潮雖然較昨天少，但仍有望破萬人登島。
泰富航運指出，原本平日大約東港往返小琉球約7個班次，這次清明連假返鄉、出遊人潮，人數較去年同期，以及今年春節與二二八連假明顯增加，光昨天船班就增加至20多班。
此外，泰富航運為回饋，台灣防疫得當，才能讓民眾安心出遊，便在昨天送出限量250多支棒棒糖，更祭出「臨櫃取票、案讚、分享」就有機會抽小琉球來回船票的活動，4天共抽20張，截至今天為止，已抽出10張。
泰富航運表示，今天人潮雖然較昨天少，但登島人次預估也有機會破萬，船運班次也會增加近20班。
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