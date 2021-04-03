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影／南化水庫聯通管大漏水 高雄果園慘變水池
全台面臨缺水危機，高屏溪畔自來水公司埋設的南化水庫聯通管線漏水，大量原水淹沒鄰近果園，低窪處變成水池，農民擔憂作物受損，也心疼水資源流失。自來水公司人員表示，南化水庫即將支援高雄用水，聯通管線進行充水作業，排氣閥受壓不順導致漏水，工作人員已經進場止漏，會盡快解決漏水問題。
大樹區王姓果農說，昨天傍晚發現自家果園淹水，源源不絕的清水從果園旁自來水公司管線冒出，低窪處積水嚴重，第一時間通報水公司人員修復，但今早仍未改善，擔憂3公頃果園內栽種的芒果與酪梨受損。
果農向外求救引來媒體關注，今早自來水公司工程人員抵達果園設法止漏。高雄給水廠廠長柯政緯指出，漏水問題非輸送管爆裂引起，近日水公司準備從南化水庫回送原水挹注高雄澄清湖水庫，輸水前須進行充水作業，速度不能快 ，因排氣閥管壓運作不順暢導致漏水；聯通管線的直徑大，等壓力建立起來就不會再漏。
水公司指出，水情嚴峻，大高雄地區水情 4月1日起轉橙色燈號，用水大戶減量供水、一般用戶全日減壓供水，南化水庫近期回送原水到高雄運用。
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