終於可以回家了！ 金門機場恢復正常起降 班班客滿

連日來濃霧攪局，打亂不少人的清明連假，金門今天終於濃霧散去，金門尚義機場恢復正常起降，一整個上午就飛航離站20架次，且都班班客滿，但連日來有數千人滯留金門，立委陳玉珍與金門縣政府為疏運鄉親返鄉，也協調國防部加開1架次的北-金軍機加入疏運，讓滯留多日的旅客終於可以返家。

從3月底開始，金門就處在南風天濃霧瀰漫的狀況，天氣時好時壞，有時濃霧瀰漫，有時又晴空萬里，連日來都是霧鎖金門，打亂往來台金的航班，有旅客更是在金門被困了長達4天，直說離島之旅變「關島之旅」。

今日一早天候良好，華信與立榮航空公司都卯足勁加開班機或放大機型，尚義機場雖然擠滿了排隊等待候補的旅客，但大家看到天氣好轉，回家有望，都相當配合，秩序良好。

金門航空站表示，今天截至下午1時許，就有25班飛機到站，離站也有20架次，幾乎每10至20分鐘，就有一架飛機起降，相當忙碌，且班機都班班客滿，航空公司人員都相當辛苦。

為疏運鄉親返鄉，縣府團隊奉縣長指示，也協調國防部加開北-金軍機疏運，於下午1時20分松山機場起飛，2時20分抵達尚義軍機場，共載運70人。