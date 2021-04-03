屏鵝公路南下車潮不減 警方預估中午過後車潮會增加

清明4天連假開跑，昨天上午台一線屏鵝公路枋寮水底寮段，南下便出現大量返鄉、出遊車潮，且每小時2000輛次的車流，直到接近傍晚才趨緩。今天為連假第二天，上午南北雙向車潮順暢，但警方根據往年經驗，南下車輛中午過後，仍會增加，因此，屏東各分局仍持續關注各重要路段、景區交通狀況。

交通隊統計，昨天南下返鄉、出遊車潮於上午7至8時，於台1線屏鵝公路枋寮水底寮段，便出現2880輛次的高車流，1個小時後，即增加2915輛次的最高車流，且該路段每小時2000輛次的車流，持續到下午4時許才趨緩；北上車流在昨天中午陸續湧現，最高車流於傍晚5時許湧現，共達2208輛次。

光台一線屏鵝公路枋寮水底寮段昨天南下總車流量，就達39783輛次，警方預估，昨天便有10幾萬人湧入恆春半島，今天仍會持續增加。

今天上午7至8時，警方測得南下車流來到2181輛次，根據往年經驗，南下車輛中午過後仍會持續增加，因此，屏東各分局仍持續關注各重要路段、景區交通狀況。