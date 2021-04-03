連假白天炎熱 高雄景點駁二入夜人潮多市府防疫不減

清明、兒童節連假，高雄地區白天天氣炎熱，氣象局測得37度的高溫，因此許多景點白天的遊客有限，傍晚到夜間，高雄駁二藝術特區湧入人潮，公園路停車場爆滿，輕軌大義站、大港橋一帶遊客不斷，高雄市觀光局預估今天的情況可能也如此，可能更多人湧入，如果遊客太多，將視情況發布防疫警示，請民眾加強本身的防疫措施之外，也儘可能不要再進駁二。

高雄市觀光局長周玲妏說，經過大港開唱，防疫措施通過考驗，很多民眾知道即使在戶外，也要把口罩戴好，要吃東西時到飲食區，因此，這次連假，觀光局事前並沒有發布景點警示，而是一方面要求到各景點的遊客務必戴好口罩、儘可能保持社交距離，另方面與電信公司合作，利用手機大數據掌握遊客聚集狀況，如果人潮太多，會機動發布警示，提醒想到這些景點的民眾儘可能不要前往，改到他處。

昨天連假第一天，中央氣象局高雄氣象站測得高雄白天有37度C的高溫，事實上，許多景點白天的遊客不多，倒是傍晚氣溫較低之後，像駁二，人潮漸多，即使到了晚間8、9點，大港橋一帶的遊客仍不斷，連汽車停車場都一直是「滿」的狀態。

為了輸運連假的遊客，高雄捷運公司預期人潮眾多之車站是左營、台鐵車站等轉運站，以及巨蛋站、美麗島站、中央公園站、西子灣站、鹽埕埔站，高捷最密班距可達4分鐘，依人潮狀況機動調派加班車因應。