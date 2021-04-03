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六堆超級馬拉松起跑 選手各從高雄、屏東兩地出發會師
今年適逢客家六堆成軍300年，高雄美濃主辦六堆運動會，今天安排總路程87公里的超級馬拉松替運動會暖身。上午7點半，路跑選手分別從高雄美濃與屏東佳冬兩地出發，以異程接力方式前往客家文化園區會合，沿途傳遞不屈不撓運動精神，廣邀鄉親參與年度盛會。
六堆運動會4月10日、11日在美濃國中登場，為替活動暖身，超級馬拉松選手以接力方式跑步，每人4至5公里不等，高雄美濃路跑43公里、屏東佳冬路跑 44公里，最後會師於屏東客家文化園區。
今早，高屏兩地路跑選手在美濃區公所會合，客委會副主任委員鍾孔炤、美濃區長鍾炳光，及竹田鄉長傅民雄、新埤鄉長林志成、長治鄉長古佳川、萬巒鄉長林國順等人分別帶領自家選手呼喊口號。在眾人鳴槍後，選手神采奕奕起跑，高市客委會主委楊瑞霞親自上場，擔任第一棒選手。
鍾炳光說，路跑選手分從美濃區公所與佳冬昌隆國小兩地出發，預計以6小時時間完賽，下午1點半在六堆客家文化園區大會師，期盼運動選手及民眾到美濃參加運動會，感受南部客庄風情。
客家六堆鄉親散居屏東、高雄兩地，300年來傳承客家傳統文化與族群精神。行政院客委會指出，六堆運動會有「大武山下的小奧運」之稱，自1949年起登場，運動會以「中、先鋒、前、後、左、右」的順序，各堆輪流主辦，一度停辦18年，今年第56屆運動會由美濃區公所主辦。
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