霧鎖金門航班大亂取消43架次班機 3專船支援載客

天公不作美，清明連假的第一天就遇上濃霧來襲，金門航空站今日表示，本日航班共計取消43班次，僅到站5班，其中台北跟高雄航線的班機都沒有落地，受影響的旅客人數達5512人，為疏運旅客，今日也啟動B計畫共有3專船抵達金門，載運超過千名乘客。

金門航空站表示，今天的天氣變化很大，讓人心裡七上八下，一早依然濃霧瀰漫，好不容易尚義機場在上午10時40分許，能見度達到適航標準，立即搶飛了4個班次，但12時40分以後濃霧再起，跑道能見度再降至300至500公尺左右，再度關場，16時43分又達起降標準，恢復正常起降，華信航空立刻搶飛一班台中航線；沒想到17時39分再度因受濃霧影響，而關場。

頻繁的開場與關場讓金門航空站的員工與立榮、華信航空公司的櫃檯人員都累死，因為要頻頻地幫旅客劃位與辦退票，另外還要開班機取消與延誤證明，不少人都忙到沒空吃飯，相當辛苦。

金門航空站表示，今天迄晚間20點多為止，僅到站5班次，載客354人(含嬰兒)，載客率101.14%；離站5班次，載客357人(含嬰兒)，載客率102.00%。受影響旅客人數(訂位人數)共計為5512人。

此外，共計取消43架次，包括立榮航空取消金北12架次、金高7架次，金中6架次，金嘉1架次、金南2架次，計28架次，華信航空取消金北11架次、金中4架次，計15架次。

而縣府與金門航空站也緊急協調航港局啟動應變機制，包括自台中、基隆載客來到的金門快輪、合富快輪2艘外，再安排高速輪雲豹輪自嘉義布袋馳援，加入協助疏運旅客的行列。這也是金門交通史上，首次單日有3艘船隻疏運滯留旅客的紀錄。