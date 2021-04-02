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清明連假第2天南向車仍多！可避開7大地雷路段

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霧鎖金門航班大亂取消43架次班機 3專船支援載客

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
雲豹輪布袋港往金門港航次是首航，共搭載旅客266人次，於20時16分抵達水頭碼頭，20時25分旅客陸續下船，旅客都反應良好，直說很平穩。記者蔡家蓁／攝影
雲豹輪布袋港往金門港航次是首航，共搭載旅客266人次，於20時16分抵達水頭碼頭，20時25分旅客陸續下船，旅客都反應良好，直說很平穩。記者蔡家蓁／攝影

天公不作美，清明連假的第一天就遇上濃霧來襲，金門航空站今日表示，本日航班共計取消43班次，僅到站5班，其中台北跟高雄航線的班機都沒有落地，受影響的旅客人數達5512人，為疏運旅客，今日也啟動B計畫共有3專船抵達金門，載運超過千名乘客。

金門航空站表示，今天的天氣變化很大，讓人心裡七上八下，一早依然濃霧瀰漫，好不容易尚義機場在上午10時40分許，能見度達到適航標準，立即搶飛了4個班次，但12時40分以後濃霧再起，跑道能見度再降至300至500公尺左右，再度關場，16時43分又達起降標準，恢復正常起降，華信航空立刻搶飛一班台中航線；沒想到17時39分再度因受濃霧影響，而關場。

頻繁的開場與關場讓金門航空站的員工與立榮、華信航空公司的櫃檯人員都累死，因為要頻頻地幫旅客劃位與辦退票，另外還要開班機取消與延誤證明，不少人都忙到沒空吃飯，相當辛苦。

金門航空站表示，今天迄晚間20點多為止，僅到站5班次，載客354人(含嬰兒)，載客率101.14%；離站5班次，載客357人(含嬰兒)，載客率102.00%。受影響旅客人數(訂位人數)共計為5512人。

此外，共計取消43架次，包括立榮航空取消金北12架次、金高7架次，金中6架次，金嘉1架次、金南2架次，計28架次，華信航空取消金北11架次、金中4架次，計15架次。

而縣府與金門航空站也緊急協調航港局啟動應變機制，包括自台中、基隆載客來到的金門快輪、合富快輪2艘外，再安排高速輪雲豹輪自嘉義布袋馳援，加入協助疏運旅客的行列。這也是金門交通史上，首次單日有3艘船隻疏運滯留旅客的紀錄。

其中，雲豹輪布袋港往金門港航次是首航，共搭載旅客266人次，於20時16分抵達水頭碼頭，20時25分旅客陸續下船，旅客都反應良好，直說很平穩，比想像中還快；第二艘雲豹號專船將於明(4/3)日10時由水頭開往布袋港 。

受濃霧影響，金門尚義機場一整天只飛了5架次航班，共取消43航次，機場的候補中心前擠滿等待候補的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受濃霧影響，金門尚義機場一整天只飛了5架次航班，共取消43航次，機場的候補中心前擠滿等待候補的旅客。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門尚義機場班機起降大受影響，大廳擠滿焦急等待的旅客。記者蔡家蓁／攝影
霧鎖金門，金門尚義機場班機起降大受影響，大廳擠滿焦急等待的旅客。記者蔡家蓁／攝影

金門 華信

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