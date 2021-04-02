金門連日濃霧打亂交通 海運加入疏運滯留旅客

今天是清明連續假期第一天，金門受連日濃霧影響，尚義機場48個航班只起降了5班次，影響5512名旅客；金門縣政府除了提供清明專船金門快輪，也協調合富快輪和雲豹輪聯手疏運。

金門航空站表示，今天受濃霧影響，機場跑道能見度不足，只在中午近1時到1時30分，以及傍晚6時30分起降了5個班次，其中台中4班、台南1班，其他班機全部取消，其中包括4架次折返。

除了縣府早先安排的清明專船金門快輪外，縣府和交通部航港局協調合富快輪協助疏運昨天滯留機場旅客。合富快輪1日傍晚10時15分由基隆港開航出港，載運旅客441人，今天下午1時12分靠泊料羅港。副縣長黃怡凱率觀光處、港務處和縣府員工迎接，並備妥接駁車輛供民眾搭乘至金湖、金沙、金城、水頭等處。

合富快輪為總噸位3178噸、船長79.52公尺、船寬14.50公尺、客位數442位的客船。鄭姓大學生說，雖然花了10幾個小時才回家，但在船上認識不少同儕，大家聊天吃東西，很快就打發時間了。不過，也有旅客抱怨船上沒有東西吃，「餓死了」。

一名旅客和朋友來金門自由行3天，但花了4天還等不到飛機，最後只好改搭合富快輪從台中回家，她說以後不會再來金門了。但也有旅客說，下次來還會來金門玩，但不會是在霧季。

黃怡凱告訴旅客，金門最適合旅遊的時間是每年10月到12月上半月，請大家一定要再來。

另外，值得一提的是，以往縣府專船金門快輪都不會在當天回航台中，這次因應金門機場關閉，今天上午抵達金門後，隨即在中午12時返航台中港，預訂晚上10時到達台中後，稍休息後再駛向金門，預訂明天上午10時到達金門料羅港。

此外，因應今天金門尚義機場連續2天處於關閉狀態，縣府團隊再成功協調雲豹輪加開布袋-金門往返一趟次，下午4時20分從嘉義出航，預訂晚上8時20分抵達水頭碼頭；明天上午7時從水頭出發返回布袋港，下午2時再返回水頭港。

縣政府表示，期盼天公作美，只要天候許可將再協軍機支援疏運旅客。