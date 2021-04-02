「高雄首選」8大優質水果 家樂福也買得到

高雄市水果豐富多元，打著「高雄首選」品牌的大樹鳳梨、六龜蓮霧、內門芭蕉、小玉西瓜、甲仙青梅、燕巢珍珠芭樂及美濃木瓜，今天起也進軍家樂福賣場，高雄市長陳其邁領軍推薦，還加碼推出限時「買1送1」、「買2送2」活動，大大炒熱買氣。

高雄市政府與家樂福鼎山店攜手舉辦「家樂福X高雄首選，台灣農產我驕傲」活動，陳其邁帶著各農會幹部齊力推薦「高雄首選」優質農特產品，分享高雄農產好滋味。

陳其邁感謝家樂富發揮在地企業服務精神，讓「高雄首選」農漁產品進駐賣場，且推展到全台各地門市。致詞時特別問在場人士，「吃水果，要買哪裡的」，但不等大家回應，即帶頭高喊「當然是高雄首選，我驕傲」。

高雄首選農產品正式上架，第一波促銷8款包括大樹鳳梨、燕巢芭樂、燕巢小玉西瓜、美濃百香果、甲仙青梅、甲仙愛玉籽、美濃木瓜、六龜牛奶果等，其中百香果，牛奶果外表一個樣，陳險些分不清，還拿著愛玉說小玉西瓜，逗得主持人打圓場，「反正都是『玉』」。

原本今午高雄首選「買1送1」行動有限額，陳其邁優惠大放送，只要買「高雄首選」的水果，不只「買1送1」，還加碼「買2送2」，希望消費者通通搬回家。他並扮起超級推銷員，指農友照顧美濃木瓜，「像顧囝仔，顧得惜命」，也大口試喝果汁，宣稱養顏美容，又能幫助農民。