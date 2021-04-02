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霧鎖金門 雲豹客輪載近500名旅客首航布袋金門疏運
受濃霧嚴重影響，金門空運癱瘓，飛機無法起降，為協助台金旅運需求，航港局啟動B計畫，今天加開金門快輪及雲豹輪雙向對開疏運旅客，下午雲豹客輪載近500名旅客，由嘉義縣布袋商港出發開往金門水頭港，明天上午再載旅客回台，這是雲豹輪做為霧鎖金門機場海運備援船，首航布金航線。
清明連假開始，嘉義機場嘉義飛金門航班，昨天、今天都因金門機場濃霧停飛，170名旅客行程受影響，許多是急著回金門掃墓的民眾，為協助旅客往返台金，航港局與金門縣府啟動海運客輪疏運，雲豹客輪上月才完成試航布袋港到金門港，做為霧鎖金門機場海運備援船。
百麗航運公司經理劉森隆說，接獲航港局指示，雲豹輪下午3點半在布袋港載運近500名旅客到金門，明天上午再載旅客回台，布袋港航行到金門時間約需3個半小時，今天風浪平穩，未來評估跳島航運。
雲豹高速客輪總噸位916噸，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有船體穩定系統，可降低旅客在航行時的暈眩感，船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用暖通空調，可達5倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。
航港局指出，雲豹輪下午3點半自布袋港發船，晚間抵達金門港水頭港區，明天上午10點自金門水頭港區發船，預計下午2點抵達布袋港，航港局將協調業者依返台旅客需求，以接駁車將旅客送往台北、桃園、台中、台南及高雄等地火車站轉乘返家。
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