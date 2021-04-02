影／陳其邁促銷高雄農產品 大口暢喝燕巢芭樂飲
高雄市長陳其邁今天下午出席家樂福鼎山店參加台灣農產我驕傲記者會，現場促銷高雄農產品，還試喝高雄燕巢芭樂甘梅飲，直說清爽可口，符合消費者的口感，好喝又解渴！陳其邁也當場宣布高雄首選農產品通通限時買一送一，許多民眾紛紛搶購，而由微農坊農創與燕巢區農會共同提供的燕巢芭樂檸檬綠茶等新產品也提供讓現場民眾試飲，讚聲不絕。
高雄市農業局與家樂福聯手推廣高雄首選農產品，有來自六龜、美濃、大樹、內門、甲仙、旗山的在地水果，如蓮霧、西瓜、鳳梨，木瓜、芭樂及愛玉子等等，希望能推廣高雄優質農產品，家樂福也宣布首批合作進貨達150噸以上，未來也將持續進貨合作。
微農坊農創執行長劉嘉峰表示，他們公司以農特產品研發加工為主，主要是避免因水果生產過盛而導致削價競爭或囤積讓農民生計困難，這次特別與燕巢區公所合作，推出包括燕巢芭樂甘梅飲與燕巢芭樂檸檬綠茶等飲品，不但保留農產品的原始風味，未來也將尋找更多農產品研發特色產品並在通路上市販售，一同為台灣優良農業盡一份社會責任。
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