影／陳其邁促銷高雄農產品 大口暢喝燕巢芭樂飲

高雄市長陳其邁今天下午出席家樂福鼎山店參加台灣農產我驕傲記者會，現場促銷高雄農產品，還試喝高雄燕巢芭樂甘梅飲，直說清爽可口，符合消費者的口感，好喝又解渴！陳其邁也當場宣布高雄首選農產品通通限時買一送一，許多民眾紛紛搶購，而由微農坊農創與燕巢區農會共同提供的燕巢芭樂檸檬綠茶等新產品也提供讓現場民眾試飲，讚聲不絕。

高雄市農業局與家樂福聯手推廣高雄首選農產品，有來自六龜、美濃、大樹、內門、甲仙、旗山的在地水果，如蓮霧、西瓜、鳳梨，木瓜、芭樂及愛玉子等等，希望能推廣高雄優質農產品，家樂福也宣布首批合作進貨達150噸以上，未來也將持續進貨合作。