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太魯閣號事故 陳其邁：高雄做好準備、隨時支援

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
針對太魯閣號事故，高雄市長陳其邁表示，高雄已做好隨時支援的準備。
針對太魯閣號事故，高雄市長陳其邁表示，高雄已做好隨時支援的準備。

台鐵太魯閣號408車次發生重大意外，高雄市長陳其邁獲知後心情沈重，今午到大型賣場促銷「高雄首選」農特產時受訪表示，他早上與花蓮縣長徐榛蔚通過電話，高雄市已做好準備，隨時可以支援，也期許所有人員平安。

陳其邁一早先在臉書發文，指獲知消息後，立即致電花蓮縣長，並表示高雄將提供協助，盼傷亡降到最低。隨後也召集秘書長、消防局、衛生局到市府開會，要求消防局的特搜隊及搜救犬隊機動待命準備支援。衛生局也整備好醫護資源，隨時配合調度。高雄市政府將全力協助，也祈願旅客及救災人員平安。

陳其邁今午說，高雄市秘書長跟花蓮縣副縣長已經對接，特搜隊跟搜救犬隊也待命，由消防署統一的調度，原則上第一波還是以北部的縣市搜救能量跟醫療的能量來做支援，「我們已經都做好準備，也希望人員都能夠平安，大家都能夠為他們來祈福」。

台鐵 火車出軌 陳其邁

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