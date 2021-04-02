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屏東南州國小新校舍落成 綠色環保並融入穀倉特色

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，新校舍兼具綠色環保、實用功能並融入在地農村特色。圖／屏東縣政府提供
創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，新校舍兼具綠色環保、實用功能並融入在地農村特色。圖／屏東縣政府提供

創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，縣長潘孟安說，南州國小百年光榮歲月造就無數社會棟樑，是展現人文薈萃的百年學校，新校舍兼具綠色環保、實用功能並融入在地農村特色，盼學校能夠發展出在地特色及精神的「新校園運動」，以「為下一代蓋一所好學校，為上一代留下一點回憶」初衷，推廣教育。

潘孟安說，南州國小學區涵蓋溪南村、溪州村、萬華村以及7塊村等4個村落，國小9班、資源班1班、幼兒園1班，共計192名學生。舊有南棟、北棟及辦公大樓等校舍建物結構為加強磚造，已逾耐用年限30年，因耐震強度不足，為保障師生安全，縣府向教育部爭取，獲得補助「老舊校舍整建工程」總經費8836萬元整，施工期間約15個月，重建包含幼兒園共23間教室及2間社區共讀站的特色建築

他說，新校舍兼具綠色環保及實用功能、融入在地農村特色，以稻米意象的圓弧二樓陽台、穀倉造型的社區共讀站、綠色環保的太陽光電能板，還有象徵農村人們緊密感情的迴廊建築，及兼具多功能的中庭表演舞台等；另公共藝術以「校園一隅」及「小橋晨光」，相映南州地區風光明媚。

他說，建築規畫設計以文化扎根、全人教育為主軸概念，提供幼兒具有在地文化傳承及五育均衡發展的教保環境，讓家長能兼顧職場及育兒需求，並為原鄉地區的文化與教育發展奠定良好的基礎。

創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，縣長潘孟安開心和師生、地方人士士合影。圖／屏東縣政府提供
創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，縣長潘孟安開心和師生、地方人士士合影。圖／屏東縣政府提供
創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，新校舍兼具綠色環保、實用功能並融入在地農村特色。圖／屏東縣政府提供
創校百年的屏東縣南州國小今天舉行新建校舍落成啟用典禮，新校舍兼具綠色環保、實用功能並融入在地農村特色。圖／屏東縣政府提供

建築 幼兒園 潘孟安

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