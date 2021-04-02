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清明連假首日 高雄岡山空軍教育館推兒童免費入館

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
岡山空軍教育館今天連三天推軍品跳蚤市場，以日本自衛隊結合動漫的軍品攤位與眾不同。記者徐白櫻／攝影
岡山空軍教育館今天連三天推軍品跳蚤市場，以日本自衛隊結合動漫的軍品攤位與眾不同。記者徐白櫻／攝影

清明連假逢兒童節，高雄岡山空軍教育館推兒童免費入館、義大遊樂世界小孩只要99元，優惠吸引父母帶著小孩出遊。今天是連假第一天，旗山、六龜、田寮月世界等地景區人潮與平常假日差不多，沒有塞車或大排長龍，交通大致順暢，尚未湧現大量連假人潮。

清明節連續假期共四天，為迎接一年一度兒童節，岡山空軍教育館從4月2日至4月5日推4天兒童（12歲以下）免購門票，天天都有不同活動。館方表示，連假第一天配合飛虎隊成立80年，特別辦兒童繪畫比賽與軍品跳蚤市場，明後天「軍事歷史重演」展演，4月5日則推出無人機飛行演出。

高雄義大遊樂世界4月2日起至5月2日訂為「繽紛兒童月」，4天連假期間，一名原價全票的大人可搭配12歲以下兒童99元優惠，若單獨購買成人門票為666元，小朋友每天都能與義大招牌吉祥物互動合照的「吉祥物見面會」。

旗山老街假日人潮眾多，同時也是通往六龜溫泉、南橫天池與甲仙等地的交通要點。警方指出，連假第一天的人潮與平常日的假期差不多，尚未出現春節連假或228連續假期的眾多人潮。

岡山空軍教育館配合兒童節免門票，今天連假第一天還有繪畫寫生比賽，小朋友選擇自己喜愛的飛機當主角。記者徐白櫻／攝影
岡山空軍教育館配合兒童節免門票，今天連假第一天還有繪畫寫生比賽，小朋友選擇自己喜愛的飛機當主角。記者徐白櫻／攝影
義大遊樂世界搭配兒童節推出99元優惠門票，今天是連假第一天，人潮還不明顯。圖／義大世界提供
義大遊樂世界搭配兒童節推出99元優惠門票，今天是連假第一天，人潮還不明顯。圖／義大世界提供

連假 義大 岡山

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