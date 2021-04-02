高市19企業團體送愛 消防局四大隊添400萬裝備

高雄市19個企業團體體恤消防人員辛勞，集資400萬元捐贈消防局四大隊消防器材與設備，昨由消防局副局長蔡致模代表接受。基層人員說，消防車加裝反光貼紙及LED警示閃光燈，增進夜間出勤安全，另汰換雙節梯、救命器、無線電麥克風伸縮扣等裝備，全是攸關生命的專業用品。

第四大隊轄區工廠林立，台灣塑膠仁武廠、南亞塑膠仁武廠、大社廠聯會、吳兆麟公益基金會等19家工廠與加油站等單位聯合捐贈，捐贈物資涵蓋反光標誌、LED警示閃光燈、公務機車、消防衣洗衣機、消防衣風乾機及美式雙節梯等，總價值近400萬元。

捐贈儀式昨在位於仁武區的四大隊廳舍進行，消防局副局長蔡致模代表接受，感謝企業團體對消防工作的支持與肯定。台塑副總黃建元表示，基於「取之社會、用之社會」理念，參與企業與團體都希望給消防員最大支持，讓他們在執行勤務時無後顧之憂，提升救災品質。