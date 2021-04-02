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金門首件公辦都更案 今起至5月1日公告招商

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門首件公辦都更案，今日起至5月辦理公告招商。圖/縣府提供
金門首件公辦都更案，今日起至5月辦理公告招商。圖/縣府提供

由縣府主導開發的首件公辦都更案─「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」，將自今日起至5月1日止，辦理招商文件(草案)公開閱覽，後續將公告辦理公開評選，透過公開評選機制委託民間業者為實施者辦理都市更新事業。

縣府財政處表示，此案更新地區為金城鎮發展較早之地區，建築物因年代久遠，屋齡老舊，其中西南門里辦公室更因內部建築斑駁，水泥剝落，鋼筋外露而不堪使用，已有傾頹或朽壞之虞，且更新地區內建物鄰棟間隔不足，部分建物座落於計畫道路用地，妨害公共交通或公共安全。

縣長楊鎮浯相當重視，上任後即指示，解決建物老舊問題，並兼顧城區土地活化更新，要求積極改善本案居住環境，帶動商業發展，提供公益設施以提升居民生活環境品質，作為本縣推動都市更新之示範基地。

縣府財政處指出，本案位於金城鎮民權路88巷以東、民權路以北、光前路以西，招商面積為1294.25平方公尺，土地使用分區為第二種商業區及第二種住宅區，附近有學校、政府機關、體育場、市場等，屬城鎮核心區域，生活機能良好，招商文件(草案)公開閱覽至110年5月1日，歡迎有意願參與之投資人可至金門縣政府財政處網站(https://kmfinance.kinmen.gov.tw/)下載參閱。

都市更新 金門 建築

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