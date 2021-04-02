快訊

「照理說不該停那」工程車滑落釀太魯閣號出軌 台鐵擬求償

太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門清明包船載運360名旅客抵達

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門清明包船今天上午搭載360名旅客順利抵達金門，碼頭一下子熱鬧起來。記者蔡家蓁/攝影
金門清明包船今天上午搭載360名旅客順利抵達金門，碼頭一下子熱鬧起來。記者蔡家蓁/攝影

清明連假遭濃霧攪局，連日來金門都濃霧籠罩，尚義機場有數千名滯留旅客，昨晚從台中啟航的金門快輪，今天上午載運360名旅客來金門，將在中午返航台中，連同預訂中午抵金的合富輪下午2時啟航，預期可大幅紓解滯留機場的旅客。

今天是清明連假第一天，但連日來因為霧鎖金門，造成尚義機場關場，班機大亂。昨天一整天共取消51架次班機，沒有飛出任何航班，許多打算返鄉祭祖的旅台鄉親，以及返台的旅客都無機可乘。

縣政府的清明台金包船～金門快輪，昨晚11時45分自台中港出發，載運360名旅客，在上午9時靠泊料羅港。因為濃霧，快輪放慢速度行駛，比預訂時間晚了1個小時抵料羅碼頭。

據搭船旅客表示，這次特別選海運方式回金門，聽到金門因濃霧，班機大亂，數千名旅客滯留，覺得自己蠻幸運的，且搭船很平穩，感覺很舒適。

包括縣府秘書長陳朝金率觀光處、港務處和縣府員工迎接，中央駐金單位岸巡、港警、動植檢等單位派員到現場協助旅客疏運作業，現場由船商提供餐點及接駁車輛供民眾搭乘到金湖、金沙、金城、水頭等處，順利圓滿完成。

以往台中快輪不會在抵金的當天返航，這次因為濃霧攪局，打亂金門空中運輸，在縣府極力爭取下，台中快輪將於今天中午12時返航台中，預計晚上10時抵達台中港後，深夜12時再發船，預訂明天上午10時抵達料羅港，協助紓解滯留尚義機場的乘客。

金門清明包船今天上午搭載360名旅客順利抵達金門。記者蔡家蓁/攝影
金門清明包船今天上午搭載360名旅客順利抵達金門。記者蔡家蓁/攝影
金門清明包船今天順利抵達，縣府秘書長陳朝金等人前往接船，歡迎鄉親返鄉。記者蔡家蓁/攝影
金門清明包船今天順利抵達，縣府秘書長陳朝金等人前往接船，歡迎鄉親返鄉。記者蔡家蓁/攝影

金門 機場

延伸閱讀

清明潤餅南北口味大不同 小心一口吃下熱量破表

清明時節防恙蟲上身 衛生局：最好穿長袖衣褲噴防蚊液

清明過後財神護祐！「4生肖」竟有暴富運

回收木材拼裝坦克 金門學童最棒禮物

相關新聞

墾丁「春吶」走「台灣祭」來 核心區旅宿一房難求

屏東墾丁4月「春天吶喊」音樂會是台灣獨立樂團的發源舞台，春吶離開墾丁3年後，縣府於清明連假重回墾丁開辦「台灣祭」演唱會，...

高市19企業團體送愛 消防局四大隊添400萬裝備

高雄市19個企業團體體恤消防人員辛勞，集資400萬元捐贈消防局四大隊消防器材與設備，昨由消防局副局長蔡致模代表接受。基層...

金門清明包船載運360名旅客抵達

清明連假遭濃霧攪局，連日來金門都濃霧籠罩，尚義機場有數千名滯留旅客，昨晚從台中啟航的金門快輪，今天上午載運360名旅客來...

清明連假高雄壽山旗津管制車流 燃油機車禁上船

清明節4天連續假日，高雄市鼓山、旗津湧入祭祖或觀光人潮，高雄市警方在壽山、旗津、西子灣及哈瑪星地區規畫交通疏導措施，管制...

南台灣3大國家森林遊樂區 清明連假兒童免費玩

清明節4天連假又逢兒童節，林務局屏東林區管理處轄下的雙流國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區林後四林平地森林園區，今天起至...

屏鵝公路一早湧南下車潮 警方估墾丁湧入20萬遊客

清明4天連假今天登場，屏東墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，台東縣也開出住房紅盤，南下兩地必經的台1線屏鵝公路枋寮水底寮段，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。