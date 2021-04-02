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金門清明包船載運360名旅客抵達
清明連假遭濃霧攪局，連日來金門都濃霧籠罩，尚義機場有數千名滯留旅客，昨晚從台中啟航的金門快輪，今天上午載運360名旅客來金門，將在中午返航台中，連同預訂中午抵金的合富輪下午2時啟航，預期可大幅紓解滯留機場的旅客。
今天是清明連假第一天，但連日來因為霧鎖金門，造成尚義機場關場，班機大亂。昨天一整天共取消51架次班機，沒有飛出任何航班，許多打算返鄉祭祖的旅台鄉親，以及返台的旅客都無機可乘。
縣政府的清明台金包船～金門快輪，昨晚11時45分自台中港出發，載運360名旅客，在上午9時靠泊料羅港。因為濃霧，快輪放慢速度行駛，比預訂時間晚了1個小時抵料羅碼頭。
據搭船旅客表示，這次特別選海運方式回金門，聽到金門因濃霧，班機大亂，數千名旅客滯留，覺得自己蠻幸運的，且搭船很平穩，感覺很舒適。
包括縣府秘書長陳朝金率觀光處、港務處和縣府員工迎接，中央駐金單位岸巡、港警、動植檢等單位派員到現場協助旅客疏運作業，現場由船商提供餐點及接駁車輛供民眾搭乘到金湖、金沙、金城、水頭等處，順利圓滿完成。
以往台中快輪不會在抵金的當天返航，這次因為濃霧攪局，打亂金門空中運輸，在縣府極力爭取下，台中快輪將於今天中午12時返航台中，預計晚上10時抵達台中港後，深夜12時再發船，預訂明天上午10時抵達料羅港，協助紓解滯留尚義機場的乘客。
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