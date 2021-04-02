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清明連假高雄壽山旗津管制車流 燃油機車禁上船

聯合報 / 記者林保光／即時報導
清明連假，高雄市警方在壽山管制交通。圖／警方提供
清明連假，高雄市警方在壽山管制交通。圖／警方提供

清明節4天連續假日，高雄市鼓山、旗津湧入祭祖或觀光人潮，高雄市警方在壽山、旗津、西子灣及哈瑪星地區規畫交通疏導措施，管制往元亨寺及壽山動物園交通，並在旗津區廟前路設行人徒步區，今天至5日上午11點到下午5點，禁止燃油機車搭乘渡輪。

高雄市警鼓山分局表示，清明連續假期，壽山風景區逐現人潮，往元亨寺祭祖人潮多，可能造成人車壅塞，規畫萬壽路至元亨寺單向通車，往元亨寺及動物園的車輛，須改由鼓山二路與興隆路口上山，4月4日往元亨寺的車輛，如遇元亨寺停車場車位停滿，車輛須依警方指示路旁停車，下山則全改由台泥臨時停車場接鼓山二路進入市區。

在旗津交通部分，廟前路設為行人徒步區，今天起，每天下午2點到晚間8點，禁止汽機車進入廟前路；每天上午11點到晚間9點，另對進入旗津地區的車輛實施彈性管制，4月2日到5日每天上午11點至下午5點，鼓山輪渡站實施機車分流管制措施，燃油機車禁止搭乘渡輪，僅開放旗津居民機車或搭乘電動機車上船。

鼓山警分局在連續假日當中，另在往西子灣地區的道路實施彈性疏導管制措施，將視交通流量，彈性管制汽車進入哈瑪星、西子灣。

高雄市 動物園 哈瑪星

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