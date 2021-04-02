墾丁「春吶」走「台灣祭」來 核心區旅宿一房難求

屏東墾丁4月「春天吶喊」音樂會是台灣獨立樂團的發源舞台，春吶離開墾丁3年後，縣府於清明連假重回墾丁開辦「台灣祭」演唱會，昨天由「南方大唱-全國熱門音樂大賽」打頭陣登場，今、明兩天近百組樂團在4大舞台，從下午至晚上不斷電演出；墾丁旅宿業者說，核心地區旅宿今、明兩天一房難求，音樂經濟帶動的效益可觀，盼成為南台灣指標性的音樂盛會。

在墾丁大灣遊憩區草地開唱的「台灣祭」，今、明天邀請金曲獎最佳樂團Tizzy Bac、麋先生，國民天團玖壹壹、Matzka、落日飛車、董事長樂團和金音獎最佳搖滾專輯得主傷心欲絕等重量級樂團，各地樂迷已在網路上瘋狂討論大半個月，揪團包車南下，想再次體驗國境之南的音樂熱潮。

昨下午由「南方大唱-全國熱門音樂大賽」打頭陣登場，集結來自全國百組海選樂團，最終前十強同台競賽，其中不泛知名樂團如「遊樂U Love」、「獨立人種」和來自屏東在地的知名樂團「人生勝利組」等，最終冠軍「黃丞&刺鳥」樂團、亞軍「遊樂」樂團及季軍「卡尼特」樂團；「末日飛車」接著於晚上9時開唱，50分鐘精采演出，high翻現場樂迷。

曾是「春吶迷」的吳姓女子說，過去民間在墾丁辦的「春天吶喊」音樂會，獨立創作樂團在大草坪多個舞台輪流開唱，曲風涵蓋搖滾、爵士、藍調、雷鬼，以藍天為幕，綠地為毯，樂迷或隨音樂起舞、啜飲啤酒、享美食，彷如一場歡樂音樂嘉年華，這次官辦的「台灣祭」演唱會，感覺和春吶的「味道」有些差別，但還是讓樂迷興奮，和友人相約南下。