南台灣3大國家森林遊樂區 清明連假兒童免費玩

清明節4天連假又逢兒童節，林務局屏東林區管理處轄下的雙流國家森林遊樂區、墾丁國家森林遊樂區林後四林平地森林園區，今天起至5日推出12歲以下兒童免費入園優惠，連假期間3大園區都有好玩、好買又好逛的活，是親子遊的最佳選擇。

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，從兒童節起連續8天假日辦理「森林小泰山」活動，除可免費暢玩樹屋、平衡木、攀網等手腳並用的戶外活動，還可付費嘗試攀樹和飛天溜索活動（每日限額），讓孩子在安全的環境下，體驗攀樹和飛天溜索，穿梭在樹冠間的奇妙感覺。

位於墾丁的墾丁國家森林遊樂區，遊客中心2.0昨天啟用，除可參觀「墾丁森呼吸」及「跟著種籽去旅行—墾森海漂種實特展」精美的展覽，還可購買只有在墾森才買得到的國產紅檜、台灣杉文創精品和知名插畫家MINNAZO獨家設計的墾森手繪海報摺頁。為慶祝遊客中心啟用，連假期間提供每日前100名到訪打卡遊客精美設計杯墊贈禮1份。

屏東林管處與屏東科技大學團隊合作，今、明天在林後四林平地森林圈合辦「林後四林里山市集」，不論想要買友善環境的農特產品，或是具在地風味美食及特色工藝品，或體驗手作DIY，里山市集應有盡有；林後四林不只可以遛小孩，還可以遛毛小孩，也請帶寵物入園要配合繫牽繩，並隨手清理糞便，讓毛小孩與家人共享美好的戶外環境。