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南台灣3大國家森林遊樂區 清明連假兒童免費玩

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，從兒童節起連續8天假日辦理「森林小泰山」活動，可付費嘗試攀樹和飛天溜索活動（每日限額）。記者潘欣中／翻攝
屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，從兒童節起連續8天假日辦理「森林小泰山」活動，可付費嘗試攀樹和飛天溜索活動（每日限額）。記者潘欣中／翻攝

清明節4天連假又逢兒童節，林務局屏東林區管理處轄下的雙流國家森林遊樂區墾丁國家森林遊樂區林後四林平地森林園區，今天起至5日推出12歲以下兒童免費入園優惠，連假期間3大園區都有好玩、好買又好逛的活，是親子遊的最佳選擇。

屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區，從兒童節起連續8天假日辦理「森林小泰山」活動，除可免費暢玩樹屋、平衡木、攀網等手腳並用的戶外活動，還可付費嘗試攀樹和飛天溜索活動（每日限額），讓孩子在安全的環境下，體驗攀樹和飛天溜索，穿梭在樹冠間的奇妙感覺。

位於墾丁的墾丁國家森林遊樂區，遊客中心2.0昨天啟用，除可參觀「墾丁森呼吸」及「跟著種籽去旅行—墾森海漂種實特展」精美的展覽，還可購買只有在墾森才買得到的國產紅檜、台灣杉文創精品和知名插畫家MINNAZO獨家設計的墾森手繪海報摺頁。為慶祝遊客中心啟用，連假期間提供每日前100名到訪打卡遊客精美設計杯墊贈禮1份。

屏東林管處與屏東科技大學團隊合作，今、明天在林後四林平地森林圈合辦「林後四林里山市集」，不論想要買友善環境的農特產品，或是具在地風味美食及特色工藝品，或體驗手作DIY，里山市集應有盡有；林後四林不只可以遛小孩，還可以遛毛小孩，也請帶寵物入園要配合繫牽繩，並隨手清理糞便，讓毛小孩與家人共享美好的戶外環境。

屏東林管處說，為防範新冠肺炎疫情，各森林育樂場域已啟動人潮分流措施，並定時清潔消毒，請各位遊客保持社交距離，室內空間請配戴口罩。

屏東林管處與屏東科技大學團隊合作，今、明天在林後四林平地森林圈合辦「林後四林里山市集」，想要買友善環境的農特產品，或是具在地風味美食及特色工藝品，或體驗手作DIY，里山市集應有盡有。記者潘欣中／翻攝
屏東林管處與屏東科技大學團隊合作，今、明天在林後四林平地森林圈合辦「林後四林里山市集」，想要買友善環境的農特產品，或是具在地風味美食及特色工藝品，或體驗手作DIY，里山市集應有盡有。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 森林遊樂區 墾丁

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