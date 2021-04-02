屏鵝公路一早湧南下車潮 警方估墾丁湧入20萬遊客

清明4天連假今天登場，屏東墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，台東縣也開出住房紅盤，南下兩地必經的台1線屏鵝公路枋寮水底寮段，今天一早湧現返鄉掃墓和出遊車潮，警方上午7至8時測到南下車流每小時2392輛，8至9時增至2645輛，於8時12分起啟動南下調撥車道因應，預估南下車潮高流量會持續到下午，仍有60公里上下的時速。

警方說，近期國內疫情趨緩，氣候轉暖，南部天氣晴朗，加上出國旅遊尚未解封、清明連假湧現前往台東及屏東墾丁的返鄉掃墓和出遊潮，台1線枋寮段南下車潮一早出現，因每小時高達近3000輛，以調撥車道因應紓解，估計明天上午亦然，北返車潮將集中在後兩天的下午至晚上時段。將在台1線和台9線匯集枋山楓港測試儀控分流和相關管制措施，以疏解每逢假期北返就壅的窘況。