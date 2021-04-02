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屏鵝公路一早湧南下車潮 警方估墾丁湧入20萬遊客
清明4天連假今天登場，屏東墾丁核心區旅宿前兩天多滿房，台東縣也開出住房紅盤，南下兩地必經的台1線屏鵝公路枋寮水底寮段，今天一早湧現返鄉掃墓和出遊車潮，警方上午7至8時測到南下車流每小時2392輛，8至9時增至2645輛，於8時12分起啟動南下調撥車道因應，預估南下車潮高流量會持續到下午，仍有60公里上下的時速。
警方說，近期國內疫情趨緩，氣候轉暖，南部天氣晴朗，加上出國旅遊尚未解封、清明連假湧現前往台東及屏東墾丁的返鄉掃墓和出遊潮，台1線枋寮段南下車潮一早出現，因每小時高達近3000輛，以調撥車道因應紓解，估計明天上午亦然，北返車潮將集中在後兩天的下午至晚上時段。將在台1線和台9線匯集枋山楓港測試儀控分流和相關管制措施，以疏解每逢假期北返就壅的窘況。
墾丁原就是南台灣度假勝地，加上縣府舉辦的「台灣祭」音樂演唱會2、3日在墾丁大灣熱力開唱，墾丁核心區旅宿今明兩天多滿房，周日也有八成，預估4天將湧入約20萬遊客；恆春警方針對夜間人潮集中的墾丁大街，規畫「三階段管制」執行管制措施，如人潮如非滿溢至大街車道，將採一般假期狀況的人車分道，對可能出現人潮的路段，將在各路口實施號誌長綠。
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