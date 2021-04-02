清明時節防恙蟲上身 衛生局：最好穿長袖衣褲噴防蚊液

清明時節又是恙蟲病活躍的時刻，每年4至5月病例數開始增加，6至7月攀到高峰，未經適當治療，致死率可達6成。去年高雄市累計29例確診病例，今年所幸尚未傳出，但高雄市衛生局提醒民眾，祭祖掃墓、登山或到郊外踏青時，仍最好噴防蚊液，穿長袖衣褲，以免恙蟲上身。

高市衛生局疾管處表示，目前全國恙蟲病確診病例累計28例，因應恙蟲流行季到來，衛生局會在半屏山、壽山、龜山及旗后山等30處涼亭放置防蚊液及宣導單張，請市民做好自我防護。

疾管處長何惠彬表示，恙蟲是經由被帶有立克次體的恙蟎叮咬，恙蟎通常會停留草叢中，有人或動物經過時伺機攀附叮咬，不會直接人傳人。清明時節已近，民眾祭祖掃墓、登山或郊外踏青時可能接觸到恙蟎生長的草叢環境，最好穿長袖衣褲、長筒襪、長靴且戴手套，並將褲管紮入襪內；皮膚裸露部位可擦防蚊藥劑，返家後儘快沐浴換衣，以免感染。

她說，恙蟲病潛伏期約9至12天，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處出現無痛性焦痂，未經適當治療，死亡率高達6成，但治療後，死亡率可小於5%，萬一民眾在戶外活動1至2周內出現發燒，紅疹或身體隱密皺摺處有疑似恙蟲叮咬傷口，應盡速就醫並主動告知暴露史及活動史。